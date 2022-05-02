電子煙︱陳肇始籲勿光顧黑市　煙草終局目標25年將吸煙率減至7.8%

禁止進口及售賣電子煙及加熱煙條例剛生效，食物及衞生局局長陳肇始表示，控煙酒辦會按投訴進行執法，提到有聲音指會從黑市購入電子煙，她呼籲市民切勿以身試法；又提到會加大力度進行戒煙工作，以推進煙草終局為目標，以2025年將吸煙率減至7.8%為目標。



陳肇始提及有聲音指會從黑市購入電子煙，陳呼籲市民切勿以身試法，違者最高可罰五萬元及監禁六個月。（蘇煒然攝/資料圖片）

違者最高可罰五萬元及監禁六個月

禁止進口及售賣電子煙及加熱煙條例剛於上周六（30日）生效，食物及衞生局局長陳肇始今早出席電台節目時提到衛生署控煙酒辦會按投訴進行執法，提及有聲音指會從黑市購入電子煙，陳呼籲市民切勿以身試法，違者最高可罰五萬元及監禁六個月。她表示，除了與海關聯合巡查外，海關亦會打擊走私活動，即使是遊客亦不可帶入香港境內，她指出旅客過境時會被海關沒收，亦會進行宣傳工作，提醒遊客不要帶入境內。

陳提到，每次政府推行控煙措施，都會有一部份煙民索性戒煙，表示會加大力度進行戒煙工作，例如醫管局有70個無煙新天地可為煙民戒煙；指會以推進煙草終局為目標，將會訂立時間表及路線圖，以2025年將吸煙率減至7.8%為當前目標，長遠消除煙草禍害。

海外輸入專科醫生或要求額外培訓

對於局方爭取下月公布第二批認可醫學資格名單，讓合資格的非本地培訓醫生通過特別註冊在香港執業，陳肇始指除首批27間合資格大學外，會再爭取下個月有第二輪名單，會依國際排名及課程內容，水平上會與本地兩間醫學院相若；另外亦會鼓勵正於海外工作的醫生回港，專科醫生需於當地有註冊資格，或會另外有培訓，以令醫生質素有一定保證。

本港疫情雖受控 檢測仍然十分重要

復活節假期過去一星期，確診數字並無大幅反彈，陳肇始說，目前本港疫情受控，數字亦大致向下，她提到社交距離正逐步放寬，檢測仍然是十分重要，除個人層面上可「早發現早治療」外，社會層面亦可以「早發現早干預」；另外，外防輸入亦十分重要，所以會留意基因排序，當有變種病毒流入可及早了解，亦會留意確診數字、污水檢測結果等，以達至減病人、減重症及減死亡的目標。