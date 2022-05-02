疫苗｜多所官校本周變身中心學校　安排同區學校學生及家長打針

教育局與香港兒科醫學會將於周四（5日）及周六（7日）合辦兩場網上講座，邀請兒科醫生就「兒童感染新冠病毒的後遺症及接種新冠疫苗的重要性」與家長作專業講解，並同時展開新一輪學校疫苗接種日活動，以進一步推動學生接種2019冠狀病毒病疫苗。



另外，教育局將會舉行至少七場「疫苗接種日」活動，本星期亦將安排多所官立學校作為中心學校，透過新冠疫苗流動接種站到校外展服務或以團體預約形式到社區疫苗接種中心，安排區內學校的教職員、學生及其家人接種疫苗。



教育局發言人表示，接種疫苗是對新冠肺炎最有效的防禦，可以減低重症及死亡風險。提高接種率亦有助校園築起更有效的保護屏障，為學生恢復半天面授課堂締造一個更加安全的校園環境。

教育局夥兒科醫生舉行網上講座 釋除家長接種疫苗疑慮

隨着全港學校分階段復面授課堂，部分家長或仍對子女感染新冠肺炎的後遺症或接種疫苗可能出現的副作用存有疑問。教育局與兒科醫生舉行網上講座及諮詢，以專業角度與家長分析，藉此釋除家長的疑慮。亦會有學校及家長分享經驗，協助推廣疫苗接種，呼籲家長及校方踴躍參加，了解接種疫苗的重要性。

教育局與香港兒科醫學會將合辦兩場廣東話網上講座，全港中小學及幼稚園家長，以及校長和教師可於網上參與，第一場將於周四（5日）晚上7時至8時30分舉行，可按直播連結參與；第二場將於周六（7日）上午11時至下午12時30分舉行，可按直播連結參與。香港電台視像新聞RTHK VNEWS亦會作網上直播。

▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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教育局本月將在全港舉辦至少七場疫苗接種日

發言人提到，教育局亦會於本月在港島、九龍和新界多區，舉行至少七場「疫苗接種日」活動。本星期將安排多所官立學校作為中心學校，透過新冠疫苗流動接種站到校外展服務或以團體預約形式到社區疫苗接種中心，安排區內學校的教職員、學生及其家人接種疫苗。

安排「疫苗資助學校外展服務」 家長可透過子女學校報名

教育局在本月中亦分別與多個地區校長會，包括香港島校長聯會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會等合作舉辦「疫苗接種日」活動，安排「疫苗資助學校外展服務」，方便區内家長與子女及其家人一起接種疫苗。相關地區校長會已展開宣傳，當區的家長可以透過其子女就讀學校盡早報名。

學校可以團體預約形式安排學生到社區疫苗接種中心、衞生署轄下指定的學生健康服務中心接種科興疫苗及兒童社區疫苗接種中心為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，而政府會為學校提供預約及接送服務。此外，學校可自行聯絡醫生或經由教育局配對「疫苗資助學校外展服務」的醫生到校為學生接種科興疫苗。除上述服務外，家長亦可直接經「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」的網頁自行為子女預約接種疫苗。

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