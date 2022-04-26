復課｜體育課價值比想像中大　研究：小孩心血管健康學業成績較好

又多了一項讓孩子們出去玩的好理由。最近的一項研究發現，學童的心血管健康與學業之間有很強的相關性；瑞士科學家在日內瓦對學童進行了一系列測試，發現心血管耐力和心理技能之間存在關聯，尤其是在數學和語言這方面，研究發表在《Medicine & Science in Sport & Exercise》（運動與運動醫學與科學雜誌）上。



美國波士頓Northeastern大學，同時也是認知和大腦健康中心的聯合主任Charles H. Hillman是這項研究的作者，他在早期有個研究發現，學童的心肺健康與增強的執行技能之間有相關。

研究員Marc Yanguez表示，Geneva大學心理與教育服務學院（FPSE）與日內瓦的8所學校合作，對193名8至12歲的學生進行評估測試，包括穿梭跑測試──在相距22碼（約20公尺）的標記之間來回奔跑，並結合身高、體重、年齡和性別，來評估學童的心血管健康狀況。

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Geneva大學心理與教育服務學院（FPSE）的研究員Julien Chanal補充，除此之外，也使用了9項任務來評估學童在3個主要執行功能中的能力，包括抑制、認知靈活性和工作記憶等，研究中測量了不同的指標，例如：孩童反應的精確度和速度等等。研究員發現，身體更健康的學生們，在數學和法語文法的成績更高；根據認知靈活性測試發現，他們也更擅長多任務的處理。

Marc Yanguez表示，透過研究發現心肺能力、認知能力和成績等身體能力之間的關聯性，而凸顯出運動，也就是身體活動的重要性，尤其是上體育課有利於其他科目的進步，因為這會對孩子的整體發展產生影響。

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