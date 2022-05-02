陽性證明｜康復者補領紀錄及二維碼實測教學　悄悄上架又突然下架

疫苗通行證第二階段實施，市民需要接種兩針疫苗或持康服證明才可進入有關處所，但隔離令只會儲存30日，如市民未有將隔離令儲存便難以證明自己是康復者。記者留意到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」於上月下旬悄悄上架，輸入個人資料及確診資料得可獲衞生署發出的陽性人士紀錄，並且內附2019冠狀病毒康復紀錄二維碼，可直接作疫苗通行證之用。



不過，記者今日（2日）下午約5時再到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」頁面時，網頁只表示「投票/意見調查尚未開始 或 你輸入的網址可能有錯漏」，懷疑網頁已被下架。記者正向衞生署查詢。



康復紀錄二維碼可直接作疫苗通行證

疫苗通行證第二階段實施，市民需要接種兩針疫苗或持康服證明才可進入有關處所，但隔離令只會儲存30日，如市民在快測呈報平台上線前確診，未有上報亦不會得到確診證明，不能獲得疫苗通行證豁免。

記者於網上發現「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」於上月21日上架，在網頁中按要求輸入個人資料及確診資料後，相隔數小時會收到政府發出的短訊，透過短訊的連結並輸入身份證頭六位數字後便可以取得2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄，並且內附2019冠狀病毒康復紀錄二維碼，可直接作疫苗通行證之用。

不過，記者今日（2日）下午約5時再到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」頁面時，網頁只表示「投票/意見調查尚未開始 或 你輸入的網址可能有錯漏」，懷疑網頁已被下架。

不過，記者周一（2日）下午約5時再到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」頁面時，網頁只表示「投票/意見調查尚未開始 或 你輸入的網址可能有錯漏」，懷疑網頁已被下架。