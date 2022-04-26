疫苗通行證永續？　張竹君：未需要廢除　食肆仍屬高危打完針才去

第五波疫情呈緩慢下降趨勢，本港今（26日）新增347宗確診，另增13間學校呈報陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時確診宗數仍較第一至四波疫情高峰為高，而食肆屬「高危場所」，目前未見有需要廢除疫苗通行證。她又指，當局現時仍有做個案追蹤工作，但只於高危地方例如安老院及學校等，「會了解下啲個案、問多幾句。」



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個案追蹤只限於學校及院舍

被問到疫情已逐步回穩，當局何時會重啓個案追蹤工作，張竹君表示，現時仍有300多宗確診個案，相對第一至四波疫情，最高峰僅百多宗個案，仍較當時為高，但已較早前每日數萬宗確診為低。她表示，現時當局仍有進行個案追蹤工作，不過主要在高危地方例如安老院及學校等，「如果呢啲地方個案較多，會去了解吓，問多幾句。」

不少港人已接種第三針，又或者早前已感染並康復獲抗體保護，被問到疫苗通行證有否取消時間表，張竹君則指，短期內不見廢除疫苗通行證的需要性，因食肆屬「高危場所」，「大家都無戴口罩，數目遲啲會有增加，打完針先喺呢啲場所，會安全啲。」



至於第二階段社交距離措施放寬的相關指標，以及是否須待回落至雙位數？她則指，社交距離措施須因應疫情逐步及小心放寬，亦須平衡各方，「知道無特定數字可以放寬幾多，都係要睇整體。」她又指，暫無掌握全面放寬的時間表。

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