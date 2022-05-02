勞動節｜康文署兩日巡逾6000次　15人違限聚令或口罩令共罰7.5萬

康文署自昨日至今日（1及2日）下午四時，在轄下場地進行約6,160次巡查，共發出超過1,450次口頭勸諭，並向15名違反四人限聚令或口罩令人士發出定額罰款通知書。任何違反規例者可被定額罰款五千元，料有關人士合共被罰款7.5萬元。



▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



康文署在勞動節假期聯同相關部門加強巡查轄下場地，要求場地使用人士遵守規定，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。

由5月1日至今日下午四時，康文署人員在轄下場地共進行約6,160次巡查，發出超過1,450次口頭勸諭，並向15名違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關禁止於公眾地方四人以上的群組聚集，或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

發言人提醒市民切勿鬆懈，遵守預防及控制疾病的相關規例。第599G章下有關公眾地方群組聚集的人數限制現時為四人；另根據第599I章，任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼

