人權新聞獎明年改美國亞利桑那州立大學承辦　外國記者會不再參與

香港外國記者會（FCC）早前稱因「紅線」不明、不希望誤觸法網，宣布停辦人權新聞獎。有關獎項名單原定在今日（5日）「世界新聞自由日」公布，FCC主席Keith Richburg今發文稱，人權新聞獎將會交由美國亞利桑那州立大學轄下學院Walter Cronkite School of Journalism主辦，FCC並不會參與亦無隸屬關係。該大學學院官網亦當地時間周一（2日）發文，宣布將在2023舉辦第27屆人權新聞獎。



香港外國記者會臨時停辦今屆人權新聞獎。（資料圖片）

「紅線」不確定性大 憂觸法網

Keith Richburg在文中提到，得悉FCC一些成員不同意停辦人權新聞獎的決定，儘管在有明確及公認的憂慮情況，而在當下政治氣候下授予有關獎項將有直接的風險。他又稱高興有新機構願意接辦人權新聞獎，並對FCC再不參與其中感到遺憾。

FCC：各地新聞自由被蠶蝕 港新聞機構被迫關閉

他提及今日是世界新聞自由日，並呼籲大家紀念今年迄今為止，在烏克蘭衝突、阿富汗、墨西哥及緬甸等世界各地事件中遇害的新聞工作者。過去一年全球新聞自由受到蠶蝕，對記者的威脅有所增加，包括利用法律針對一些合法報道、網上威脅及騷擾記者等，形容破壞真實報道的虛假信息如「海嘯」襲來，在香港更有一些新聞機構受只用在「殖民地時代」的煽動法而被迫關閉，甚至有記者被捕。

香港外國記者會決定停止頒發人權新聞獎。（資料圖片 / 張浩維攝）

將續為新聞自由發聲 去信政府要求對話

他稱，FCC將繼續努力保持港府承諾的新聞自由，並會直接就傳媒受影響的情況發表意見，強調《基本法》允許言論自由，當FCC認為其發聲有影響力時，就會公開發表聲明，亦會向政府發私信，表達其擔憂並要求會面或要求澄清。

Keith Richburg又稱對關注香港擬訂立「假新聞法」一事，以及有關法律如何用來阻礙合法報道等，會在提供專業知識，亦會舉辦新聞自由相關的演講活動及邀請政府官員參與。FCC亦會續為記者辦研討會，主題包括人身安全及網絡威脅、騷擾等問題。

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FCC強調「一國兩制」不應是口號

他重申，港府應要接受合法的評論及批評，而並非去信聲稱FCC「干涉香港事務」或「抹黑一國兩制」等，並強調「一國兩制」不只是空洞的口號，香港應是每個人都可在法律範圍內發聲、且不會受到隱晦的威脅、恐嚇及報復。他亦引述英國著名作家George Orwell所說：「新聞自由若有意義，即在於自由去批評及反對。」

亞利桑那州立大學明年起承辦人權新聞獎

亞利桑那州立大學轄下學院Walter Cronkite School of Journalism亦發文稱， 會在2023年開始承辦人權新聞獎，明年將是第27屆，該校博士Jeffrey Timmermans及講座教授Donald W. Reynolds將擔任評委長。Jeffrey Timmermans曾為FCC理事，亦曾協助主辦2017年人權新聞獎。