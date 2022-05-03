放寬︱19號戲院入座率增至85%　壯志凌雲、魔比煞排隊上畫

行政長官林鄭月娥今日（3日）宣布第二階段放寬社交距離措施安排，當中早前已經重開的戲院，入座率限制亦於5月19日起，由50%增至85%。當局同時取消首階段公布、只有全場職員及觀眾打齊第三針才可飲食的限制，新安排下，戲院不需特別劃設「准飲食場」，所有放映院觀眾均可在場內飲食。



自上月戲院重開開始，不少熱門電影例如《奇異博士：失控多元宇宙》的座位表都「一片紅海」，只有少量座位可選甚至滿座，預計放寬後可緩和這個情況；另外，放寬當日或之後有多套熱門大片上映，當中包括適合一家大細觀看的《DC超寵聯盟》、經典侏羅紀系列最新續集《侏羅紀世界：統治霸權》及相隔30多年之續篇、並多之延遲上映的《壯志凌雲：獨行俠》等，最能受惠於放寬措施，加上入座率增加，預計市民撲飛亦會較為輕鬆。



▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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奇異博士多場次已爆滿

全港戲院於上月21日重開，不過入座率只能限制於50%，令不少熱門大片都「靚位難求」，長期只有少量空位可供客人選擇，甚至爆滿。當中深受港人歡迎，由Marvel Studio出品的《奇異博士：失控多元宇宙》將於明日（4日）上映，大部份戲院的預售場次直至下星期都長期「一片紅海」，扣除因防疫限制禁坐的座位後只餘下兩旁的座位可供預購，而部份假日或晚上場次更已滿座；而將於7日於高先電影院上映的《奇異女俠玩救宇宙》則一連三日三場都已滿座。

港產片神探大戰、明日戰記未有上映日期

西片排住隊上映，反觀一眾港產大片則仍未訂出上映日期，如劉青雲主演的《神探大戰》、古天樂的香港科幻大製作《明日戰記》及鄧麗欣主演的《12日》，均仍未有上映日期，而早前表示有意在暑假檔期上畫的《飯戲攻心》、《闔家辣》及《緣路山旮旯》等港產片，目前亦未有最新消息。喜歡港產片的觀眾，暫時仍只有《逃獄兄弟2》、《梅艷芳》和《G風暴》供選擇。

放寬入座限制可舒緩撲飛情況

政府今日宣布第二階段放寬社交距離措施安排，當中戲院入座率限制亦於5月19日起，由50%增至85%，即比現階段座位數目增加一半有多，預期可緩和熱門電影長期只有少量座位可選的情況。

另外，放寬當日或之後有多套熱門大片上映，當中包括適合一家大細觀看的《DC超寵聯盟》、經典侏羅紀系列最新續集《侏羅紀世界：統治霸權》及相隔30多年之續篇、並多之廷遲上映的《壯志凌雲：獨行俠》等，預計最能受惠於放寬措施，加上取消首階段公布，只有全場職員及觀眾打齊第三針才可飲食的限制，新安排下，戲院不需特別劃設「准飲食場」，所有放映院觀眾均可在場內飲食，預計可吸引更多戲迷入場，為戲院增加生意。