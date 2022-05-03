涉在交通群組發襲警訊息　司機否認指控　稱或瀏覽色情網後被Hack

司機涉嫌在WhatsApp一個公開交通群組中，發布如：「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」等訊息，遭群組內的人士舉報，從而被控煽惑罪名。案件今(3日)在區域法院開審，控方指涉案群組主要用作交流交通訊息，涉案訊息在2019年7月尾時發布，當時亦有其他人在討論社會事件。被告被捕後曾聲稱他曾使用手機瀏覽色情網站，懷疑手機中毒兼「俾人hack」。



被告方文浩（43歲）否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，指他於 2019 年 7 月 30 日，在香港意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該警務人員。

被告方文浩否認控罪，他被捕後曾稱或曾用手機瀏覽色情網而被hack。(朱棨新攝)

涉案群組主要交流交通資訊

控方開案陳詞指，被告和證人余沛音皆有透過手機號碼，加入一個名為「交通實況互動港車薈超速.RB.塞.阻街」的WhatsApp群組。該群組主要為討論及分享道路交通資訊，涉案期間有數百名成員，被告在群組內的名字「Caron Fong」。

余於2019年7月30日晚在群組看到 Caron Fong 發出信息：「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」。余不認同其內容，遂報警。

Caron Fong曾發出劉德華網絡貼紙

警方根據余提供的 WhatsApp 記錄，發現Caron Fong於2019年7月30日晚上 11時27分，至7月31日零時01分期間，在群組內和另外11名成員，曾發表對社會議題的看法。當中包括Caron Fong發出一條網絡連結，可連結到Facebook的帖文，有相片顯示軍裝警員手持一支雷明燈，並寫上「岩岩葵涌警署出左防暴，旗都唔出直接攞支槍出黎」。

Caron Fong又曾發訊息：「鬼同大陸人做自己人」、「共黑統治」等，和發出了一個劉德華舉起手指指向前說「好」的網絡貼紙等。

被告於2020年1月24日被捕，在警誡下稱「我亂噏我無諗過真係會咁做」。他在錄影會面中稱，曾使用手機瀏覽色情網站，懷疑手機中了病毒「俾人hack」。

案件編號：DCCC 437/2021