涉網上呼籲市民不要接種疫苗　茶店女負責人高院申保釋被拒

旺角台式飲品店「初凝 · 芝茶」的兩名女負責人，涉在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論，包括呼籲不要接種疫苗等。她們被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，在裁判法院申保釋被拒。其中一名24歲被告，今（20日）在高等法院申請保釋，國安法指定法官李素蘭聽取陳詞後，拒絕其保釋申請。



是次申請保釋的被告為侯穎欣（24歲），被控於2020年10月1日至2022年2月17日在香港作出具煽惑意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布陳述及海報，具意圖：

(a) 引起憎恨或藐視中央或香港政府或激起對其離叛

(b) 引起香港居民間的不滿或離叛

(c) 慫使他人不守法或不服從合法命令

案件將於明天在西九龍法院再訊。

案件編號：HCCP 137/2022