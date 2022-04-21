兩女涉網上抹黑防疫政策 辯方要求毋須答辯 案再押後至下月
撰文：劉安琪
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國安處早前在旺角台式飲品店「初凝 · 芝茶」拘捕兩名女負責人，她們涉在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，案件今日（21日）在西九龍裁判法院再訊。控方提交修訂控罪，辯方則申請毋須答辯，押後至5月25日再訊，以待與控方作商討，獲羅德泉主任裁判官批准。另兩名被告今均有保釋申請，羅官聽罷雙方陳詞後拒絕兩人的申請。
兩名女被告：侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），被控於2020年10月1日至2022年2月17日在香港作出一項或多項具煽惑意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布、展示陳述及海報，具意圖：
(a) 引起憎恨或藐視中央或香港政府或激起對其離叛
(b) 引起香港居民間的不滿或離叛
(c) 慫使他人不守法或不服從合法命令
據悉，有人涉在社交平台發佈呼籲市民拒絕接種疫苗，鼓吹拒用「安心出行」上載或出示疫苗接種紀錄，及不接受檢測等訊息。
案件編號：WKCC699/2022
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