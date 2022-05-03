英華街過渡房屋「喜信」全數租出　上樓劏房戶：好開心有得煮飯

香港社區組纖協會位於深水埗英華街的組合社會房屋「喜信」今年1月提前完工，農曆新年前的1月28日開始入伙，並於今日（3日）舉行啟用典禮。有「喜信」居民稱，往時居於旺角劏房單位，只有一張床，起居飲食都要在床上，直言現時單位大10倍，「可以行下、企下。」



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140 個單位住316人 17戶為少數族裔家庭

社協過渡屋「喜信」於今年農曆新年前開始入伙，140 個單位已全數租出予基層獨居老人、單親家庭、在職低收人家庭等，一共316 個居民，包括 17 戶少數族裔家庭。

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林鄭：過渡屋顯現官、商、民合作解決困難

啟用典禮主禮嘉賓特首林鄭月娥致辭時表示，一個月前已通過視象恭賀居民入伙，而憑著中央支援抗擊第五波疫情，今日方能夠舉辦啟動禮，令多個居民可以分享喜悅，又笑稱「喜信」可能是指社區組織協會主任何喜華多年的信念，而社協是過渡屋「熟手技工」，惟今次計劃難度大，由設計、規劃、監督，幸有不少義務顧問團隊協助。

林鄭又稱，開始這個過渡性房屋項目結合官、商、民三方解決困難，由署方提供土地、房屋專責小組協肋營運機構解決問題、社協運用自身專長，聯同地區居民共同構建社區，並設有共享平台推廣環保文化、提升生活質素，而組裝合成減少時間及確保質量，前後無需一年已起好，讓租戶盡早遷入。

社協施麗珊：無諗過社協會起樓

社協副主任施麗珊表示，發夢都想不到社協會起屋，惟公屋輪候太久，經常向政府反映意見，林鄭上台後接受其建議，成立過渡性房屋專責小組，加上運房局局長陳帆落區，「依樣真係要讚下林太」。她又提到，社協資源不多，但「一叫救命，好多義工幫手」，對此好感恩。她續指，希望居民入住後環境轉好，改變生活狀況、提升就業技能，強調是一個扶貧項目。

居民曹伯：以前住劏房最怕火燭

年屆77歲的獨居長者曹伯表示，以前住在旺角劏房，單位僅一個10多呎床位，單位內無得煮飯，買飯盒都要坐床食，「一返屋企就係床上活動，最驚火燭，走都走唔到」，現時地方大10倍，地方大左，人都開心左多。他續指，當初靠社工協助申請入住過渡屋，搬咗入嚟約三個月，現時「可以行下、企下」。

大坑西邨居民請願求安置 林鄭問打了幾多針及祝身體健康

典禮開始前出現小插曲，有大坑西邨居民到場請願，指該邨重建方案的居民安置問題未解決，有長者大叫：「臨老唔過得世，我哋要瓦遮頭。」其後，有居民代表向林鄭遞交請願信，最後由林鄭隨行代接，而林鄭與居民溝通時僅問打了多少針，然後又稱「身體健康」就繼續出席典禮。