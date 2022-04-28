劏房戶不合資格申請過渡屋　逾四成因輪候公屋未滿3年

為解決劏房問題，政府近年大力推展過渡性房屋，但不少項目均要求申請人須輪候公屋三年或以上。葵涌劏房居民大聯盟的調查結果顯示，有逾一成受訪者表示自己不符合申請資格，當中分別有四成人因無輪候公屋，或輪候時間未滿三年。

有劏房戶指，由於現時只輪候公屋約一年，故不少提交過的申請均石沉大海，只得一個有面試機會，惟選址偏遠，租期亦只得兩年，附近亦無學校，故為了女兒學習著想，最終亦只能放棄，寧願繼續居於劏房，更坦言：「已經無咗希望。」



葵涌劏房居民大聯盟今日公佈調查結果，發現有逾一成受訪者表示自己不符合資格申請過渡性房屋。（葵涌劏房居民大聯盟提供）

葵涌劏房居民大聯盟4月8日至7日期間，共收集103份有效問卷，了解葵涌區不適切居所住戶對過渡性房屋的看法。

16.5%不合申請資格 四成人因排公屋未滿3年

結果發現，雖然有近5成人表示自己符合資格申請社會房屋，但有16.5%人不符合申請資格，另有34%人則不清楚自己是否符合申請資格。

聯盟指出，上述不符合申請資格的受訪者中，分別有逾四成人因無輪候公屋，或輪候公屋未滿3年。此外，亦有部份人因家庭人數不達要求，而不符合申請資格。他們表示，雖然有過渡性房屋可讓輪候公屋未滿3年人士申請，但名額較少，故希望可放寬門檻。

不少劏房環境欠佳，基層生活水深火熱。（資料圖片）

社會房屋、酒店賓館平均分較低

此外，現時坊間推出有不同的過渡性房屋種類，例如社會房屋、酒店或賓館項目、組合屋等。調查發現，若以10分為滿分，社會房屋、酒店及賓館項目的平均分最低，分別只有 1.92分和 2.42分；而組合屋的分數較高，平均分達5.89。

聯盟解釋，有關項目都不設獨立廚房，亦可能要與他人共用設施，故不少受訪者均不考慮申請。

過去《施政報告》曾公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

只得一次可面試 但租期僅兩年：已放棄

劏房戶梁女士表示，她們一家三口居於百呎劏房，但由於只輪候了公屋約一年，故不少過渡屋項目均不合資格申請，「遞咗表，好多都好似石沉大海咁，根本無回覆。」梁女士又指，過去曾三次申請過渡屋，但只得一次有面試機會，惟項目較偏遠、位處屯門。她憶述，當時對方表明，遭受逼遷、輪候公屋滿3年人士才獲優先處理，而該項目附近並無學校，故學位較緊張，租約亦只得兩年期，

她說，一旦無法轉校，女兒每天或要跨區上學，車程甚遠，「（早上）5點鐘起床都唔掂。」她又指，即使可以轉校，但由於租期只得兩年，租約滿後，屆時女兒已是五年級，需要考呈分試，故擔心不斷轉校會影響學習。

因此，梁女士最終放棄申請，寧願繼續居於劏房，更坦言至今已放棄，「已經無咗希望。」她形容，最大願望是希望政府可放寬申請條件。

劏房戶何女士表示，因疫情正面對失業，但現時不合資格申請過渡性房屋，成為「門外漢」。（葵涌劏房居民大聯盟提供）

疫情失業 未申公屋成「門外漢」

另一劏房戶何女士現已七旬，獨居在葵涌區內劏房。她形容該劏房面積細小，如同將儲物室改裝，雖然有獨立廁所，但房東表明不准煮食，而未計水電費，租金已約4000元。

何女士表示，疫情下正失業，收入大減，但由於過去有工作，收入超過限額，故未有申請公屋，但現時卻成為「門外漢」，不合資格申請過渡性房屋，「連入場資格都無」。她又指，不少過渡性房屋並非位於本區，故即使其他基層有機會入住過渡屋，亦有機會要跨區上學或工作等，並需要重新適應，「好似生活係盲嘅世界入面。」