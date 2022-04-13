政府交還皇后山邨、荔景邨等被徵用公屋及過渡屋　最快下月可入伙

第五波疫情持續，港府早前曾徵用新落成公屋及過渡屋單位，改作隔離措施用途。特首林鄭月娥今日（13日）於抗疫記者會指出，隨確診數字持續回落，早前改作社區隔離設施的皇后山邨皇溢樓及皇澄樓﹑荔景邨恒景樓，將在本月底交還房委會，恢復公屋用途，涉及3,000多伙。

至於早前同樣被徵用的錦田江夏圍和元朗東頭「同心村」過渡房屋項目，也會在下周起，分別交還予相關營運機構，涉約2,500伙。



▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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受影響準住戶可分批於5月底至6月中陸續入伙

運輸及房屋局長陳帆指，房委會將檢視每個公屋單位的設施狀況，並進行修繕工作，使公屋申請人可安心入住。而隔離設施內的指揮中心、醫療中心及物資存放中心等，房委會將還原原本用途。他表示，房委會盡早完成相關工作，盡快安排準租戶分批在5月底至6月中陸續入伙。

至於涉事的兩個過渡房屋項目，陳帆稱，相關營運機構亦會檢視及修繕樓宇狀況，同時會繼續完成早前受改裝影響而中斷的工程，例如附屬設施大樓、其他公用空間等，預計過渡屋租戶，亦可在5月內陸續入住。

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼



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被徵用單位會深層消毒 贈送家俬予過渡屋營運機構

陳帆表示，在交還單位前，衞生署會移走單位內的家俬及設備，送往其他隔離設施，而曾用作隔離設施的單位，將會深層消毒。至於過渡房屋，陳帆稱，單位內的家俬及設施將會贈送予項目的營運機構，供日後搬入的基層家庭使用。

特首林鄭月娥（右）及運輸及房屋局長陳帆（左）今日一同見記者。（歐嘉樂攝）

日後隔離以方艙為主 暫不會編配陌生人入住同一單位

林鄭月娥表示，現時6個由中央援建的社區隔離設施（俗稱方艙醫院），共提供約5,000單位。她說，方艙醫院將成為本港主流社區隔離設施，往後若有大量人士要入住隔離設施，將會以方艙醫院為主。她又指，隨現時壓力減少，不會再將陌生人編配在同一單位，自第五波疫情爆發後，已超過1.4萬人曾入住方艙醫院。

她續說，早前有不少酒店改作社區隔離設施用途，但隨方艙醫院落成，不少酒店已改變用途，例如成為安老院舍或醫管局員工的閉環酒店、供內地援港醫療隊入住，或成為海外回港居民的強制檢疫酒店。