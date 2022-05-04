東鐵過海｜田北辰料3萬客棄巴轉鐵　東鐵客量估算有水份勢超負荷

東鐵線過海段本月19日通車，將成為第四鐵過海鐵路，實政圓桌立法會議員田北辰今日（4日）表示，東鐵過海段通車後，可直接由深圳過境直達中環，形容是「香港鐵路發展史嘅一個里程碑，亦都係特區政府送畀東鐵沿線乘客嘅一個超級大禮，我直情係形容佢係平靚正。」

田預料日後將有不少東鐵沿線居民轉乘東鐵過海，加上新界北將大規模發展，居民大幅增加，憂慮東鐵線將不勝負荷。他又批評，東鐵線每小時最高載客量達6.8萬人次是「有水份」，估算極限僅每小時6萬人次，與疫情前東鐵線客運量一樣。

田又指，東鐵票價遠較西鐵便宜，背後是因為政府在大幅補貼，惟政府卻「拋波」予上市公司港鐵，令港鐵票價不公一事一直無解決，批評政府不負責任。



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田北辰今早出席港台節目《千禧年代》表示，曾向九巴和新巴、城巴打探東鐵線過海段通車後的影響，兩巴估計每日至少流失三萬多人次，原本在紅磡改乘隧道巴過海的乘客，「呢三萬幾人次對兩巴都幾傷㗎，佢要求政府cut(削減)班次，cut咗之後佢就冇咁傷喇，呢三萬幾人嘅鐵路收入就送哂畀港鐵。」

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田續指，現時每日乘長途巴士的過海的東鐵沿線居民，日後亦會改乘東鐵上班，長途巴士將再被搶走多達八成生意，「上水去金鐘巴士就收$25.6，但係車程就65分鐘至到100分鐘不等，你信唔信嗰架城巴979可以100分鐘喎，沙中線而家過海，由上水去到金鐘竟然係21蚊，超荀21蚊，車程40分鐘，如果你有機會搭到沙中線(東鐵過海段)，你仲會唔會搭長途巴呢？」

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／李澤彤攝）

田憂慮東鐵線將會嚴重超出負荷，更批評港鐵的評估報告有水份。他引述報告指，繁忙時間東鐵每小時最多可走30班車，港鐵稱每班車可載2,800人，亦即每小時載客量可達8.5萬人次，「呢個我真係唔接受同埋覺得係夾硬嚟，2,800（人）係一個設計上限，多過呢啲個結構會出事，架車會冧，冇人行呢條，同埋佢仲有頭等卡，所以大致上實際可行載客量，一架車2,000人度。」

他認為東鐵線每小時最高載客量僅6萬人次，正是疫情前沙田到大圍繁忙時間的人次，「即係100％載客量」，若再加上過海巴士線轉搭港鐵六七千人，甚至一萬乘客，東鐵線定必超載。

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田︰東鐵一啲都唔係貴 係超值大禮 平靚正

田北辰續指，落馬州支線的古洞站將於5年後通車，加上新界北大規模發展，相關區份共30多萬新遷入的居民都會乘搭東鐵，「政府完全冇任何再可以優化嘅地方，又起唔到新鐵路」，他直言「冇眼睇」，估計幾年後鐵路迫爆，市民將會轉投過海巴士的懷抱。

在票價方面，他形容「東鐵一啲都唔係貴，東鐵係超值大禮，平靚正」，他比較西鐵屯門到金鐘，以及東鐵上水到金鐘，形容上水至金鐘距離雖短一成、時間快兩成，票價卻可便宜三成，形容「東（鐵）平西（鐵）貴」，引起其他地區居民不滿。

他又引述港鐵稱，目前只會處理同線「短貴長平」問題，但並不會解決不同線的票價差異。他批評運輸及房屋局大幅補貼港鐵造成此不公現象，卻僅「拋波」予港鐵，無意出手解決問題，直斥政府不負責任。

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港鐵票價結構關注組︰東鐵非繁忙時間班次應與荃灣線看齊

港鐵票價結構關注組成員紀俊安亦表示，疫情期間港鐵不斷削減班次，質疑港鐵在東鐵線過海段通車後，會維持現時非繁忙時間6至7分鐘一班車，令東鐵線迫爆。他認為東鐵線要與同為過海線的荃灣線看齊，非繁忙時間加密至3至4分鐘一班車，繁忙時間則增至2.7分鐘一班。

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對於票價「短貴長平」問價，他認為這是兩鐵合併後的歷史後遺症，現時僅紅磡和旺角東站並非沿用市區線的票價等級結構，令該兩站的票價特別貴，對乘客不公，認為港鐵票價要理順到合理費用，「本來東鐵過海係好好嘅機會處理，但係好遺憾地，港鐵同埋政府冇用盡營運協議入面嘅條款，嘗試去調整佢。」