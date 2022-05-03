東鐵過海．拆局｜突改5.15通車　剖析推前個半月通車兩大因素

【東鐵／沙中線 / 通車 / 會展站】港鐵東鐵線過海段早前原訂於今年6至7月通車，不過港府今日（3日）宣布「喜訊」，過海段可提早本月15日通車。據了解，過海段的「提早」通車，其實早有準備，並非忽然殺出的計劃，港鐵雖一直對外公布今年6至7月通車的「保守」版本，其實有較「進取」的時間表。

消息指，今次能夠提早通車，工程上最關鍵是有足夠新韓國製九卡列車，已「成功爭取」如期運抵香港，並通過測試程序。另一直盛傳國家領導人6月底至7月初有機會訪港，屆時將主持通車儀式，不過保安當局審視了可能進行儀式的會展站情況後，認為有保安風險，且該站與會展雖近實遠，料最終「落選」。港府內部認為，既然東鐵萬事俱備，索性以民為本，提早通車。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

▼東鐵線過海段車站最後準備▼



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33列韓製列車如期到港 令5月中通車目標可行

港鐵早前已公佈，將於東鐵綫過海段通車前，逐步引入合共37列新的九卡列車。據了解，港鐵去年為東鐵過海段作評估時，最關鍵的工程部份，是能否有足夠新九卡列車如期到港，並順利完成測試。

據悉，港鐵內部曾評估，東鐵過海段要維持繁忙時間班次服務，至少需要33列九卡列車營運。礙於疫情影響全球航運，新車能否如期付運到港有隱憂，當時港鐵目標在今年5月中，東鐵韓國製九卡列車車隊要達到有關「最低營運要求」，但為免再出現延誤引起尷尬，故採取較保守的6至7月通車方案。最後該批列車成功付運香港，並如期完成測試，能夠趕及目標，港鐵具備「提早通車」的條件。

運輸及房屋局局長陳帆（右）指出，在疫情嚴峻，挑戰極大情況下，本著以民為本，成功完成提早通車。

原擬國家領導人訪港時主持通車 惟安全考慮「落選」

港鐵做足通車準備固然是重要因素，餘下的就是待港府最終拍板考慮。今年7月1日是香港回歸25周年，外間一直估計國家領導人或會訪港出席活動。參考過去領導人訪港安排，少不了為本港重要基建「剪綵」活動。如2018年連接香港、珠海與澳門的港珠澳大橋通車，國家主席習近平就南下廣東主持儀式，主管港澳事務的副總理韓正、副總理劉鶴也有出席。

據悉，當初曾有建議安排國家領導人於訪港期間，為東鐵線過海段通車主禮。由於會展站屬新站，具有一定標誌性，加上會展站鄰近灣仔會展，方便往來會展進行回歸儀式，故當初有意見提出，選址在會展站為沙中線剪彩，而不選「舊站」紅磡和金鐘兩站。加上港鐵對外公布的「6至7月通車」說法，有別於港鐵過去於「某季」、「某月」通車說法，日子亦橫跨7月1日回歸紀念日，亦令有關揣測不脛而走。

不過，有消息透露，會展站深入地底，加上步行到會展有一定距離，保安風險極高，如有「意外」撤離不易。基於種種安全評估，故最終東鐵線通車儀式「落選」，有指目前改考慮西九文化區故宮博物館或機場三跑揭幕。

既然東鐵過海通車條件已備，亦沒有刻意「等通車」考慮。沙中線工程醜聞連累過海段通車時間多番押後，政府捱罵多年，難得傳來「提早通車」的好消息，港府內部自然樂見其成，讓其「提早通車」。

乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

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