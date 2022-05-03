東鐵過海｜九巴增強點對點服務反擊搶客　新巴城巴設港鐵轉乘優惠

港鐵今日（3日）公布東鐵線過海段將於本月15日通車，紅隧過海巴士需求料下降，將衝擊兩間巴士。新巴城巴今日率先公布通車當日起，會取消路線完全重疊的301號線，並考慮分階段取消繁忙時間紅隧過海巴士特別班次服務；但同時會有五條東區和跑馬地路線，設有港鐵二元轉乘優惠，包括722、780、788、1M及25A。



九巴表示正密切留意乘客出行需要，視乎實際情況加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等。



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設於紅磡隧道、於早上繁忙時段單向開往上環，途經灣仔、金鐘及中環的301路線，將會於本月15日港鐵東鐵綫過海段通車當日停駛。（陳栢麟攝）

301路線由紅隧開往上環

城巴新巴商務總監吳義君表示，隨新鐵路開通，設於紅磡隧道、於早上繁忙時段單向開往上環，途經灣仔、金鐘及中環的301路線，「好明顯會由將來東鐵線延綫可以取代」，故會於東鐵線過海段通車當日起停駛。他又提到，部分繁忙時間的特別路線，即將完成其歷史任務。



新巴城巴指，過海路線為現時兩巴主要收入來源，東鐵線過海段通車將嚴重影響城巴新巴的收益，估計流失約20%紅隧過海乘客。通車當日將按客量調整其餘紅隧路線班次，並計劃調撥資源加強新發展區例如將軍澳及屯門的服務，及希望開辦更多新路線，服務全港居民。

新巴城巴開新線 五路線提供港鐵二元轉乘優惠

發言人又指，新巴城巴會配合新基建落成整合服務，並透過鼓勵轉乘，方便乘客善用整個網絡，包括將開辦全新路線1M，為跑馬地及黃泥涌峽一帶居民；另有五條巴士線會提供港鐵二元轉乘優惠，包括722、780、788、1M及25A。

港鐵東鐵綫過海段將於本月15日通車，新巴城巴估計，會有兩成客量流失，將嚴重影響公司收益，（資料圖片）

九巴：加強新界東來往九龍點對點服務

九巴表示，因應沙中綫過海段通車，預料巴士客流量會出現改變，正密切留意乘客出行需要，視乎實際情況加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等，九巴會就有關安排與運輸署商討。

根據立法會文件所示，會展站上蓋的公共運輸交匯處將會有七條巴士線來往東區和南區一帶，而對面的會議道東行近灣仔碼頭的中途站，亦有另外四條行走東區走廊的巴士線，包括720、722、780及788，通車首日亦會新增1M線，由會展站前往黃泥涌峽。運輸署表示，亦會密切監察沿線專營巴士服務的運作情況，特別是班次頻密的市區隧巴路線，並按實際乘客需求作適當的服務調整。

▼5月2日 東鐵線金鐘站情況▼

