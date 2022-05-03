東鐵過海｜上水往來會展較巴士月慳200元　九巴月票780元任搭更抵

多次延期的東鐵過海段，終敲定於5月15日通車，新界東北居民日後毋須轉車即可直達港島，亦或可免卻繁忙時間轉車站迫爆之苦；另今年各專營巴士平均加價3.2%，相信不少跨區上班的打工仔或打算「轉會」。

對照東鐵過海段及過海巴士收費，以上水往來會展站為例，乘搭東鐵較為「化算」，每月交通費差額可達逾200元，但天水圍往來會展站，則以巴士較抵。若使用九巴月票，更可「慳上加慳」，月付780元即可任搭，實為過海返工相宜之選，但或須考慮塞車等情況。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

東鐵過海段通車後，乘客可以由新界東北，毋須轉車直達港島；由紅磡站來往金鐘站的車程，更由現時的19分鐘縮短至7分鐘。

若打工仔由上水出發，可免轉車前往會展站，單程八達通成人收費為21元，按22個工作天計算，未計及任何優惠，每月返工的雙程車費支出為924元；倘選搭過海九巴978線，則每程收費25.6元，每月車費開支則合共1126.4元。換言之，乘東鐵可月慳202.4元。

家住天水圍、屯門等的打工仔，倘日後乘搭東鐵過海段往來會展站，每程收費則為27.8元，即每月往來返工的車費須付1223.2元；乘搭過海城巴969線，單程索價24.7元，則每月來回共1086.8元，則以巴士較便宜，兩者差額達136.4元。上述計算均未計及任何乘車優惠。

以帳面計，個別東鐵過海段的單程收費較過海巴士便宜，不過，大部分北區及大東北居民均會購買專營巴士月票，以壓縮交通費。以九巴月票為例，乘客月付780元，即可隨意選搭400多條九巴路線，每日上限10程。過海九巴978線屬適用範圍，以此對照，單計月票價（780元）已較乘搭東鐵開支（924元）為低，兩者已相差144元，且未計及假日外出交通費，以及政府交通補貼計算。不過，港鐵亦設「全月通加強版」，是否覆蓋上水至會展站路段，以及其收費則有待公布。



此外，新建的會展站位於灣仔北，若打工仔辦公室非鄰近會展站，乘搭巴士直達或較有彈性，但會受路面狀況包括塞車等影響較大。

城巴/新巴亦有設乘車優惠，包括乘坐指定巴士線第二程時，即享車費扣減優惠。

▼東鐵線過海段車站最後準備▼



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