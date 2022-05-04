放寬防疫｜泳池抽驗水版延遲開放　拯溺工會：料水上活動設施續關

第二階段放寬社交距離措施中，有三項提早至明日（5日）生效，包括重開泳池和沙灘、戶外運動可不戴口罩等，惟康文署昨晚（3日）表示，部分公眾游泳池要延後開放，亦僅得15個泳灘可在朝9晚6提供救生員服務。

工聯會立法會議員梁子穎今日（4日）表示，泳池重開的消息來得突然，不少教練和救生員大失預算，但作為政府部門的康文署卻未有為此做好協調，部份泳池至今仍未注水，招聘救生員亦未及重啟，批評該署「甩漏」，促請該署盡快公布租場及訓練班安排，讓業界能及早計劃收生及安排教練。



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港九拯溺員工會在社交網站表示，即使政府已宣布重開泳池、泳灘，惟並非所有設施都會重開，而康文署救生員嚴重不足，招聘亦遇上困難，估計水上活動設施極大可能只提供有限度服務或繼續關閉，建議市民出發前應先查詢有關場地的開放情況，使用水上遊樂設施時亦應提高警覺，小心照顧兒童，以免樂極生悲。

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另外，工聯會立法會議員梁子穎早上亦在港台節目《千禧年代》表示，泳池和沙灘重開的決定「比較突然」，本來亦未知悉有關安排，惟康文署身為政府部門卻未有為此做好協調，批評該署「甩漏」，「有啲泳池都未放水，就算放水都唔係短時間一日之內可以將泳池注滿水」，他續指即使注滿水仍要有驗水、淨化水質、檢查過濾設施等才能開放泳池。

工聯會立法會議員梁子穎。（資料圖片／李澤彤攝）

「就算啲水搞掂，𠵱家最大問題係救生員人手不足」，他透露疫情下考救生章、續牌和康文署的招聘程序均被暫停，故政府公布周四重開泳池，市民相信亦難受惠，最快要到下周四（12日）部份泳池才有望重開。

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本身是游泳教練的他亦表示，政府公布重開泳池的措施突然，不少教練大失預算，加上泳池要延後重開，又未必所有主池和訓練池可重開，令訓練班未必能如期開班，而現時泳池有入場限制，亦可能會影響到訓練班的學員人數，令游泳教練未能全面復工，促請康文署盡快交代訓練班，以及泳會租場的安排。

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