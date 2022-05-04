產品主任在FB發帖籲選舉投無效票　官稱嚴重　囚2月但准緩刑

產品經於去年的立法會換屆選舉期間，在其個人社交媒體專頁上展示呼籲他人在選舉中投無效票的帖文而被控，他早前承認2項罪名，今（4日）在西九龍法院判刑。裁判官鄭念慈指涉及選舉的罪行均十分嚴重，應考慮即時監禁，考慮到被告的良好背景及有悔意，判他入獄2個月，但准緩刑兩年。



被告周榮達（57歲，產品主任），承認2項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，指他於2021年11月2日至 2021 年 12月 19日，在香港或其他地方，在選舉中，即在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在一個名為「Victor Chou 」的 Facebook 專頁上分別展示2則貼文，並分享該貼文至其他 Facebook 專頁，煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置發給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法例會被視為無效。

辯方求情指，報告不建議判處社會服務令，因雖然被告願意承擔責任，但他平日要到內地工作，經常需要接受強制隔離，難以每個月回港匯報，希望法庭考慮到判處監禁會導致其失業，判處緩刑。

案件編號：WKCC 562/ 2022