立會直選白票比1.07%　法律界最多、每百人6白票　人大政協都有？

去年12月的立法會換屆選舉，傳統泛民政黨杯葛，直選投票率創回歸以降新低，只有30.2%，投票人數僅多於135萬。當時除了棄投，民主派陣營都出現投白票及投廢票的聲音，選舉管理委員會今（12日）發表選舉報告書，揭示在地方選區共出現27,453張無效及問題選票，包括14,561張白票，即每100名選民投票，就有兩票無效，其中一票是白票，比例與上屆2016年的立法會選舉差別不大。



上屆白票比例0.916% 稍少於本屆

報告書顯示，重劃後的10個直選選區，每區都有逾千張白票，其中新界東北及新界東南最多，分別有1,687及1,664張。全港地方選區白票總數為14,561張，佔整體選票1.07%。對比2016年的換屆選舉，當時的白票有20,189張，當年投票率達58.28%，白票佔比0.916%。

今屆選舉，所有無效及問題選票共達27,453張，佔整體選票2.03%。除了白票，第二多的無效票是「投選了多於一名候選人」，有7,942張；另有3,776張「因無明確選擇而無效」；其餘作廢選票包括沒使用票站印章、留下可辨識身份的記認等等。

教育界白票票數最多

至於功能組別方面，只有鄉議局、漁農界、保險、航運交通、旅遊、工業界（一）、金融、體藝文出、進出口、飲食、科技創新界別沒出現白票。而白票最多的就是由個人票組成的教育界、醫療衞生界、會計界，分別有1,047、303及325張。當中教育界是選民人數最多的界別，登記選民85,117，24,704有投票，白票比例4.23%，即每100人就有4張白票；而醫衞界及會計界白票比例為1.84%及3.84%。

不過，以比例計算，同樣被視為泛民票倉的法律界及社會福利界，白票比率最多，前者有2,536名選民投了票，白票149張，平均100張選票，近6張屬白票，佔比5.87%。投票率最低、不足兩成的社福界，2,713人投票，白票156張，佔比5.75%。

建制界別現白票 唯獨選委界沒白票

由團體票組成的地產及建造界，代表香港總商會、中華總商會、香港中國企業協會的三個商界界別，以及代表中華廠商會的工業界（第二）都出現白票。由全國人大政協等組成的「超級愛國者」界別，620人投了票，5人投了白票。

新議會分為三大板塊，唯獨產生40個議席的選委會界別沒人投白票，6張廢票絕大多數都是技術出錯。此界別每名選民都要投選40名候選人，不多不少，有2張廢票就是因此無效。

經完善的選舉制度，同時修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，新增禁止呼籲不投票或投無效票等兩條罪行。選前包括立法會前議員許智峯在內，有流亡海外的泛民人士發起「投白票」運動，以示對新選制的不滿，建制陣營以至高官多次警告，較早前已有兩人因轉載許智峯的白票帖文而認罪候判。