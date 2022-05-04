疫情｜許樹昌：已成風土病難完全清零　放寬防疫忌太急以免大反彈

政府提早第二階段放寬防疫措施，即將到來的母親節及佛誕長假，食肆至可8人一枱。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(5日)在電台節目表示，料新冠病毒已為本港風土病，相信很難在社區達到完全「清零」的目標。第五波疫情逾百萬人染疫，加上整體疫苗接種率高，他認為現時有條件逐步放寬社區距離措施，但不能過急，以免出現大反彈。



▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼



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許樹昌指出，新冠病毒曾在本港出現大爆發，病毒很難在短時間內「唔見咗」，社區內或有很多未知個案，是無症狀帶病毒的人在傳播，市民即使打針後的抗體水平亦會隨時間下跌，他形容是Omicron病毒的威力，故料已經變成風土病，病毒始終在社區存在，相信很難達到「清零」的目標。他舉例即使包括新加坡等國家或城市，疫苗接種率遠高於香港，亦無法清零，社區仍有個案，變成了風土病。

我相信變咗風土病，睇到啲個案回落到低三位，就真係好慢好慢咁落，但都唔可以輕視，學校全部開番，慢慢放啲社交距離措施，唔好太急，要睇清楚會唔會有大反彈。 許樹昌教授

上月21日第一階段放寬措施後，未見疫情有明顯大反彈，加上本港整體第一針接種率已逾九成，第二針亦近八成半，許樹昌認為有條件逐步放寬防疫措施，但不應過急。對於食肆明日起可8人一枱，他相信風險可控，因為食肆已加強空氣流通，並實施疫苗通行證，反而酒吧環境風險相對較高，顧客會高聲說話及除口罩時間較長，亦可能有人一晚光顧數間酒吧，故要到本月19日已准復業，並要維持4人一枱，做法亦合理。

許樹昌料新冠病毒已成為風土病。(資料圖片)

與內地通關要先了解內地防疫政策

本港未來是否需調整防疫策略，或仍否需要推行全民強檢，許樹昌稱，本港的防疫策略，需要視乎内地做法，而内地亦不斷調整策略，由「清零」、「動態清零」，到目前的「社會面清零」，若將來與內地商討通關，便需要了解內地的政策。他指，本港確診數字正緩慢下跌，現階段未必會推行全民強制檢測，但若商討通關，則要了解國家衛健委的想法。

▼疫苗通行證一覽▼



熔斷機制已經發揮不到很大功效

至於近期惹爭議的航班熔斷機制，許樹昌認為需否保留亦值得商榷，因為旅客來港前要接種疫苗及檢測陰性，抵港後檢疫7日及接受多次檢測，現時本地檢疫酒店房間供應亦充足，相信熔斷機制已經發揮不到很大功效。