疫情．5.3｜食肆每枱人數上限周四增至8人　42學校呈報有師生確診

今早（3日）增加290宗確診個案，包括21宗輸入個案，涉及2宗個案患者是在抵港12日已入社區才檢測發現，多7宗死亡。今日全港復課，今日學校呈報45宗陽性個案，18宗是今日個案，餘下是假期間檢測發現，涉37名學生及8名教職員。



第五波疫情緩和，行政長官林鄭月娥今早（3日）在行政會議公布一系列防疫鬆綁措施，其中，因應母親節（8日）在即，政府將於周四（5日）提早開放餐飲處所每枱可坐8人，但林鄭強調，進入相關處所都需使用疫苗通行證。



昨日疫情報道總覽：



【23:26】「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入食肆、超市、美容院等表列處所。多名已打兩針的市民指，使用最新版本的「安心出行」時，應用程式內的二維碼外框轉為紅色警示，無故顯示為未有儲存接種紀錄，令出行受阻。



資科辦發言人表示，程式間歇性未能展示正常二維碼，已分析有關異常情況及優化程式，並安排在各程式商店上架，以期在本周內推出更新版以解決問題。

有市民使用最新版本的「安心出行」時，應用程式內的二維碼外框轉為紅色警示，無故顯示為未有儲存接種紀錄，令出行受阻。(資料圖片)

【23:15】政府今日（3日）公布，將於5月19日放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，酒吧可以重開，可由上午5時營業至凌晨1時59分；市民在室內體育處所及健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩。

另外，三項社交距離措施提早於本周四（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。

【23:07】食環署今日（3日）表示，在過去三日勞動節假期，在各區巡查了1,578間餐飲處所，向涉嫌違反指示規定的49間餐飲處所負責人展開檢控程序，「中招率」3.1%。違規處所自下午6時至翌日上午4時59分禁止售賣或供應食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期3、7或14天不等。

【22:50】社交距離措施放寬第二階段將於本月19日生效，特首林鄭月娥今日（3日）公布部分限制提早於本周四（5日）鬆綁，泳池及泳灘可陸續重開。不過康文署晚上公布，公眾游泳池分兩階段重開，堅尼地城游泳池、維園游泳池等要等14個要等到下周四（12日）對外開放，而九龍公園泳池則屬第二批開放，要等到本月16日。署方解釋，正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生。

康文署泳灘則可在周四重開，但只有15個可提供救生員服務，時間為朝九晚六，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘及大埔龍尾泳灘等，其餘泳灘則暫停救生員服務，呼籲市民勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5月3日 獅子會中學復課▼



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【21:56】政府早前推出「臨時失業支援」計劃，為短期失業人士提供一筆過一萬元支援。政策創新辦今（3日）公布，已完成第三批審核，將發放資助予合共約 57,000名成功申請者，包括約31,000名有強積金戶口的申請人及逾26,000名沒有強積金戶口的申請人。



發言人指，當局已先後批核超過15萬個申請，目標是今個月內發放資助予所有合資格申請人。翻查資料顯示，當局早前接獲逾47萬申請。

【19:46】「安心出行」自2020年11月推出後，一直被市民詬病。傳真社今日（3日）爆出「安心出行」包含人臉識別功能的代碼，並在拆解過去六個版本後，發現Android系統早於2020年已載有該代碼，但政府從未提及相關功能。有軟件工程師指，若安心出行將來啟用人臉識別功能，只需要鏡頭權限，估計不需索取額外的權限。資科辦回應傳真社稱，在查詢之前並不知悉「安心出行」裡有相關模組，已要求承辦商在不影響運作下刪除。

安心出行3.2.0版本內人臉識別模組位置圖。（傳真社製圖）

▼5月2日強制檢測公告▼



【19:44】本港新冠肺炎第五波疫情緩和，不過各區仍然出現確診個案。食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（3日）新增40幢大廈上榜，當中以公屋佔最多達19幢。私人屋苑則有14幢上榜，涉及豪宅如半山區舊山頂道花園台2座，以及中產屋苑紅磡海逸豪園12座和灣仔囍匯II期2座等。



另外，元朗、沙田及北區同樣有四幢大廈納入強制檢測公告，為18區中最多。上榜大廈包括元朗Grand Yoho 2座、上水皇府山5座，以及沙田禾輋邨順和樓等。



公告列明，任何人士曾於4月27日至5月3日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（4日或5日）接受採樣以進行核酸檢測。

▼疫苗通行證一覽▼



【18:25】政府放寬防疫措施，海洋公園宣佈水上樂園將於下周六(14日)重開，批入場的市民有機會獲贈神秘歡迎禮物。5月6日下午5時開始，市民可再次在水上樂園官網購買門票和預約入園。單日入場門票售價為成人港幣318元起，小童低至港幣223元起。

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【17:16】社會福利署今日（3日）公布，向合資格導師郵寄補助金的劃線支票過程中，發現354張於上月下旬寄出的支票被郵寄至錯誤地址，導致有導師沒有收到支票或收到他人的支票。

【16:58】歐家榮表示，2宗在12日已入社區才發現的輸修個案，其中一人為27歲女士、無病徵，4月初在英國已感染，4月20日經新加坡返港，2名同行家人無病徵。另一人為32歲女士，無病徵，4月8日在澳洲確診，4月20日返港，同行家人亦已確診，在酒店多次檢測樣本都是陰性，至第12日在社區檢測中心樣本為陽性，CT值高，兩宗都懷疑是復陽。

【16:52】李立業表示，亞博館治療中心運作至明日就會轉為備用狀態，部分人手會調配回各醫院網絡，餘下人手會留在亞博及香港感染控制中心做應對第六波疫情準備，期望再爆疫症可於48小時內調配人手。

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【16:46】醫院管理局總行政經理李立業表示，本周五(6日)起，26間醫院恢復特別探訪安排，非急症病房及部門病人可獲特別探訪安排，稍後新聞稿發放詳情。每名病人，每星期可安排一至兩次探訪，每次一至兩小時，醫院會與家屬安排，家屬不用打電話預約，要打2針不少於14日，以及24小時內做核酸或快測，康服者需提供康復證明。

【16:35】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今早（3日）增加290宗確診個案，包括21宗輸入個案，涉及2宗個案患者是在抵港12日已入社區才檢測發現，多7宗死亡。今日全港復課，今日學校呈報45宗陽性個案，18宗是今日個案，餘下是假期間檢測發現，涉37名學生及8名教職員、42間學校，當中有14間是中學，另有3間學校包括2間中學、1間小學有多於1人染疫，經調查後認為個案並無關連。

【16:28】將軍澳區再有住宅大廈被圍封！政府今日（3日）下午4時起圍封將軍澳明德邨明道樓，當局解釋指審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估而作出的決定，目標是在明日（4日）約中午12時完成行動。

政府5月3日下午四時起圍封將軍澳明德邨明道樓。（倪清江攝）

▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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【14:42】行政長官林鄭月娥今日（3日）宣布第二階段放寬社交距離措施安排，當中早前已經重開的戲院，入座率限制亦於5月19日起，由50%增至85%。當局同時取消首階段公布、只有全場職員及觀眾打齊第三針才可飲食的限制，新安排下，戲院不需特別劃設「准飲食場」，所有放映院觀眾均可在場內飲食。

【13:30】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑包括：

南區 ︰置富花園、置富花園－雅緻洋房、薄扶林花園及薄扶林村

黃大仙區 ︰黃大仙上邨、黃大仙下邨（二區）及東匯邨

北區 ︰祥龍圍邨、清河邨、榮輝中心及榮福中心

▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



【12:30】特首林鄭月娥今早公布，將於5月19日放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋卡啦OK、酒吧、宗教場所等。亦有三項措施提早於本周四（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。一文看清最新放寬措施。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

【12:19】林鄭月娥表示周四放寬食肆堂食至八人一枱是希望市民可過愉快的母親節，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍稱，業界得悉放寬限制後很高興，但笑言論開心程度，業界僅排第二，最開心應是一眾母親：「分兩枱食得飽都無咩氣氛，圍埋一齊傾計高興好多。」突然的鬆綁雖未必令母親節生意增長太多，但更重要是可帶旺節日及消費氣氛。

▼4月21日 恢復晚市堂食首晚 尖沙咀食肆生意暢旺▼



+ 11

【12:10】政府今日在紅磡海逸豪園5座進行抽查行動，九龍城民政事務處聯同九龍城警區和衞生署由上午約七時三十分開始，要求紅磡海逸豪園5座的受檢人士根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動至上午約十時結束，政府共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

政府今早約7時半起要求紅磡海逸豪園5座的受檢人士，出示政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。（資料圖片）

【11:05】昨（2日）單日新增283宗確診，再創近三個月新低。根據衞生防護中心最新公布的確診者居住大廈名單，昨日共有198幢大廈新上榜，沙田區位列18區之冠，共佔27幢屋苑，緊隨其後則是葵青區，新增19幢。



新上榜的確診大廈涉及多個大型屋苑，其中沙田第一城再增一座，令過去14天全屋苑累計增至共六座中招；另亦不乏逾千萬元豪宅上榜，包括位於屯門的低密度洋房琨崙青玥琳，及北角柏蔚山2座等。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



【09:57】行政長官林鄭月娥表示，基於疫情穩定，會提早執行3項第二階段放寬社交距離措施，包括由周四（5日）凌晨開始，提早重開泳池、沙灘及水上運動中心；第二，於戶外進行劇烈運動及到郊野公園時可以不用戴口罩；第三，食肆每枱人數上限由4人增至8人。

【09:50】行政長官林鄭月娥宣布第二階段社交距離措施於5.19落實，包括重開599F所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間及麻雀館等娛樂場所；食肆每枱人數上限由4人增至8人，宴會人數上限由20人增至120人；戲院人數上限增至85%，可以在場內飲食；重開泳池、沙灘及水上樂園；於室內及室外進行運動不用配載口罩。

【09:45】幼稚園今日起分階段復課，荃灣商會朱昌幼稚園今早上課前半小時已有學生排隊等入幼稚園，不少學生均表示對可以返學感到十分興奮，不過，亦有學生因太長時間未有返學感到不習慣而哭。有家長表示，小朋友已經習慣做快測，今早未有太大阻滯。校長林翠玲表示，今日上午及下午班各有兩班高年級上堂，當中今早到校的學生只有兩名未有接種疫苗，而今日繼續會有茶點時間，唯未接種疫苗的學生要將茶點帶回家食。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



+ 23

【09:30】一名中港跨境司機早前被發現在深圳皇崗口岸查車台等候期間於車上猝死。貨櫃運輸業職工總會執委鄧志偉今日表示，本港跨境司機與內地司機交接前，最長要在車上逗留超過20小時，認為安排不人性，冀爭取香港司機點對點到內地裝卸貨。

【08:31】將軍澳怡心園第四座解封，圍封期間約790名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【02:56】去年獲選「亞洲50最佳餐廳2021」第一位、香港米芝蓮一星食肆中環「大班樓」The Chairman，違反防疫規例，遭食環署罰停晚市堂食14日，由4月24日至本月7日為止，期間日間營業時間也最多只能二人一枱，下午6時後不能設堂食。

社交距離措施上月22日放寬，食肆准許恢復晚市堂食至晚上10時，每枱最多人數倍增至四人。罰停晚市的制度由被發現違規的翌日開始，即大班樓疫後只做了兩晚堂食又要停，料大批數月前訂枱的老饕因而是押後品嚐該店名菜，未知大班樓違反哪些防疫規定，而罰停晚市堂食14日為最嚴重處分。

「大班樓」The Chairman去年榮登「亞洲50最佳餐廳2021」第一位，今年則跌至第五。（大班樓Facebook圖片）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



+ 19

▼5月1日 非香港居民准入境▼



+ 13

▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼



+ 12

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

