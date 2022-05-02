疫情｜10間普通科門診明起恢復服務 醫管局：指定診所會維持服務
撰文：陳栢麟
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醫院管理局今日（2日）公布，當局留意疫情發展，並按需要調整服務，明白市民對普通科門診的需求，明日（3日）會恢復10間早前已全面或部份停止普通科門診服務之診所，而23間指定診所會繼續維持服務。
指定診所仍會繼續預留名額予高風險人士、確診幼稚園及小學生，確診病人及家人亦仍可透過關愛專熱預約服務。
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醫院局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，考慮到市民對普通科門診需求隨疫情緩和而有所增加，明天起恢復10間普通科診所的門診服務，亦會陸續恢復其他已暫停的普通科門診服務，強調23間指定診所會維持服務，更有預留名額給高風險人士、小學與幼稚園確診學生，可以透過關愛熱線預約。
對於人手安排，他稱，人手整體內部都有調配，隨著現時情況好轉，當局人手足夠，即使恢復10間普通科門診服務，並不會影響指定診所服務，亦會逐步恢復更多普通科門診，會盡快公布下一階段情況。
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