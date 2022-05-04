市民打針需求減　港大陸佑堂、中央圖書館等五間接種中心陸續關閉

疫苗接種人數持續下跌，昨日打針人數為28,369人，當中打第一針僅3,144人。政府今日（4日）宣布，因應疫苗接種中心使用情況，由本月中開始將陸續調整運作安排，其中五間社區疫苗中心會於5月底前關閉，包括有港大醫生義工、退休醫生和護士參與的香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心服務至5月22日。到6月起僅餘21間中心繼續服務。不過，銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心亦預告只服務至6月30日。

兒童社區疫苗接種中心由6月起，在周六日會朝八晚八開放，方便學童接種。



▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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公務員事務局指出，於今年第一季一共加設了18間疫苗接種中心，合共28間中心以滿足市民接種疫苗的需求。現時約91%的三歲或以上接種人口已接種了第一劑疫苗，第二劑有84%。12歲或以上接種了第三劑疫苗的則有47%。過去數星期接種需求減少，最新每日接種劑次的七天移動平均值約只有27200劑。

香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心服務至5月22日。

雖然部分社區疫苗接種中心將開放至五月底，但政府指會繼續透過不同渠道推動一老一幼接種疫苗，並會密切監察和評估接種需求。「疫苗到戶接種服務」亦會全速進行，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，上門免費接種科興疫苗。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的專題網站：詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。

▼疫苗接種中心最新安排▼



1)由5月16日起，兒童社區疫苗接種中心每日上午10時至下午6時開放。由6月1日起，開放時間為星期一至五上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午一時三十分至二時三十分為清潔時間。

2)五間社區疫苗接種中心將會關閉：香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至5月22日；位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於6月1日起關閉。

3)由6月1日起，沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心會分別遷往香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館。中文大學醫院及林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為五歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。

4)21間社區疫苗接種中心（五間提供科興疫苗和16間提供復必泰疫苗）會繼續於6月為市民提供新冠疫苗接種服務。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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▼6月仍提供疫苗接種服務的21間中心名單▼



為三歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心：

-北角渣華道體育館

-佐敦官涌體育館

-沙田源禾路體育館

-觀塘創紀之城5期

-長沙灣香港紗廠

為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心：

-西營盤中山紀念公園體育館

-旺角界限街體育館

-西灣河體育館

-觀塘曉光街體育館

-荔枝角公園體育館

-元朗體育館

-葵涌林士德體育館

-港鐵青衣站

-沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

-銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

-上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

-銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至6月30日）

為五歲至十一歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心：

-九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

-黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

-沙田香港中文大學醫院（由6月1日起提供服務）

-葵涌林士德體育館（由6月1日起提供服務）