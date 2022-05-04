疫情｜製造、進出口貿易及批發業受挫　微企數目續減全年跌約2.5%

新冠疫情肆虐，本港經濟大受打擊。有立法會議員指，有微企獲發新一輪防疫抗疫基金的資助前，已經結業或面臨清盤，並向政府查詢有關情況。商經局的數據顯示，就業人數少於10人的微企中，製造業、進出口貿易及批發業的數目持續減少，全年跌幅分別為2.5%及2.4%，即部份企業有可能因疫情而倒閉。



然而，共11個行業全年的總數卻不斷上升，增長達1.7%。局方稱，政府一直致力為初創及中小企業提供支援，並推出各項資助計劃。



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2021年首季微企總數減721間

立法會議員陳仲尼指，不少實體商業活動，受社交距離措施影響，更有部份微企在獲發新一輪防疫抗疫基金的資助前，已經結業或面臨清盤，向當局查詢有關數字，獲商經局局長邱騰華書面提供相關數據。

數據顯示，2021年首季中，有四個行業少於10人的企業數目，處於減少的情況，包括採礦及採石；以及電力和燃氣供應及廢棄物管理業、製造業、進出口貿易及批發業、住宿及膳食服務業。若連同其他行業計算，該季微型企業仍減少721間，至314,060間。

進出口貿易及批發業微企全年減2289間

其後情況有所好轉，直至第四季，僅剩下兩個行業減少的情況持續，為製造業、進出口貿易及批發業，分別減少28間及624間。製造業相比上季減少縮窄，由減少52間縮窄至28間；但進出口貿易及批發卻由上季的446間擴至624間。

全年方面，製造業由首季的6,909間，減少175間至6,734間，減幅為2.5%；至於進出口貿易及批發業，則由首季的94,757間，減少2,289間至92,468間，減幅達2.4%。

不過微型企業的總數卻不斷上升，第四季的總數，已由首季的314,060間，增5,361間至319,421間，增長達1.7%。

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統計處並無企業成立及解散的統計數字

其實微企的數目減少，除了結業或清盤外，亦有可能因企業規模擴展，就業人數超出10人。商經局指，統計處並沒有企業成立及解散的統計數字。但局方稱，政府一直致力為初創及中小企業提供支援，並推出各項資助計劃，包括「中小企融資擔保計劃」、「StartmeupHK計劃」、「遙距營商計劃」等。