疫情｜港燈准中小企食肆申請遲交未來3個月電費　料約千商戶受惠

本港新冠肺炎疫情嚴峻，食肆更首當其衝受打擊。港燈今日（9日）公布，再度推出「延交電費」計劃。合資格的中小企餐飲食肆客戶可申請把由今年3月起，未來3個月的電費延遲2個月繳交。港燈預計，港島區約有1,000間中小企餐飲食肆可以受惠。



▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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港燈表示，明白到不少中小企餐飲食肆在疫情期間，受到不同程度的影響，包括限聚令、每枱顧客人數等限制都令生意大減，而這類餐飲食肆的電費開支，一般都較其他中小企行業為高。近日日趨嚴峻的疫情，更令這類食肆的經營環境進一步惡化。

港燈再推出「延交電費」計劃，希望藉計劃，連同早前已為基層家庭派發的新一輪飲食券，助中小企食肆渡過這段困難時期。港燈又指，近日將發信邀請合資格的中小企餐飲食肆，即食肆員工總數不超過50人的商業客戶遞交申請，把3至5月份的電費，順延2個月到5月至7月繳交。

港燈推延交電費計劃。（資料圖片）

▼3月8日 疫情下的市況▼

