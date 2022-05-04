封區｜梨木樹邨楓樹樓、白田邨昌田樓圍封強檢　預料明早解封

疫情持續，政府今日（4日）表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定在下午4時起，圍封荃灣梨木樹邨楓樹樓及深水埗白田邨昌田樓，居民要在指定時間前接受強制檢測，預料明早（5日）可完成行動。



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政府今日（4日）下午圍封荃灣梨木樹邨楓樹樓強制檢測。（政府新聞處截圖）

政府表示，將於梨木樹邨楓樹樓和深水埗白田邨昌田樓的「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。三個月內曾染疫的居民無須接受檢測。

政府目標在明早7時完成梨木樹邨楓樹樓的圍封行動，而深水埗白田邨昌田樓則預料會在明早10時解封。

政府今日（4日）下午圍封深水埗白田邨昌田樓強制檢測。（政府新聞處截圖）

「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日應考，或考務人員須於翌日擔任考務工作，他們可於晚上八時前，到採樣站出示相關證明文件，便可獲安排優先檢測，以盡早於翌日取得檢測結果。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人。

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如考生或考務人員須在解封前離開封區範圍前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求，並提供有關證明，以便獲安排離開，當局提醒，考評局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於上周四（4月28日）至今日曾身處楓樹樓超過兩小時的人士，即使在圍封期間並不在大廈內，亦須於周五（6日）或之前強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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