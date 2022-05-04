疫情兩年醫管局防疫開支共逾85億元　營運隔離設施佔13億元

本港新冠肺炎疫情持續超過兩年，醫院管理局面對沉重壓力。食物及衞生局今日表示，疫情在港爆發以來，一直提供額外資源支援醫院管理局，由2020年2月起至今，共向醫管局撥款逾163億元。



而醫管局分配撥款用作各項防疫措施，包括用於增購個人防護裝備，以及設置及隔離治療設施等。當局表示，截至今年2月28日醫管局防疫措施的開支為85.65億元，當中人手相關開支佔大約31億元，而設置及營運額外隔離及治療設施開支則佔大約13億元。



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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立法會議員葉劉淑儀書面質詢中問及港府在疫情中為協助醫院管理局應對疫情，而向其提供額外撥款的款額。

食衞局先後4次向醫管局撥款 第四波疫金額達75億

食物及衞生局局長陳肇始答覆表示，疫情爆發以來當局向醫管局作四次額外撥款，包括2020年2月從防疫抗疫基金中撥款 47億元；同年9月額外撥款30.44億元，應付第四波疫情；2022至23年度額外撥款75億元，提升應付新一波疫情的容量；提供11.41億元，讓醫管局營運北大嶼山醫院香港感染控制中心，以及支援疫苗接種計劃等。

當局指，醫管局分配撥款推行各項防疫措施，包括用於參與抗疫工作前線人員的相關人手開支，包括提供特別津貼，涉款31億元。另外亦用以設置及營運北大嶼山醫院香港感染控制中心及其他隔離治療設施，包括亞博館治療中心及竹篙灣隔離設施，涉款大約 13億元。其餘開支包括支援檢測、購置藥物、醫療儀器等佔大約42億元。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼

