疫情｜增313宗確診　45歲泰國抵港男染BA.2.2　改列本地感染個案

衞生防護中心公佈今日（4日）新增313宗確診個案，較昨日290宗反彈近一成，重上300宗以上，當中包括22宗輸入個案，學校亦程報17宗個案。醫管局報告再多3名患者死亡。



一名早前由泰國抵港的45歲男子，已進入社區在第12日檢測時才發現陽性，原被列為輸入個案，但經基因排序分析確定為Omicron BA.2.2變種病毒株，與本港流行的病毒株相近。由於患者在離開檢疫酒店後有社區活動，衞生防護中心相信應在本地社區受感染，故改列為本地感染個案。



本港今日新增313宗新冠確診個案，包括112宗經核酸檢測陽性，以及201宗快速抗原測試陽性個案。第五波至今累計有119萬2765宗。另有3人死亡，其中一人是於竹篙灣隔離設施隔離的男患者於5月1日離世，其餘2名患者則在昨日離世，涉及1男1女，分別為85及90歲，病死率維持在0.76%。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指卞，現時確診每日徘徊在300宗左右水平，過去兩周確診數字持續向下，其他監察系統亦見穩定向下趨勢。但市民仍要留意，現在的個案相較前幾波屬相對高水平，現時採取不同策略控制疫情，希望將個案數字壓到最低。

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增22宗輸入個案其中7人在機場發現

今日新增的確診個案中，有22宗為輸入個案。當中7宗於昨日在機場採樣發現，包括3宗乘坐CX260從西班牙、法國及英國抵港、2宗個案乘坐TR980從新加坡抵港 、1宗乘坐SQ882從德國抵港，及1宗乘坐AR314從印度抵港。

另有13宗在檢疫酒店檢疫期間發現，包括1宗第二日快測陽性、1宗第三日快測陽性、5宗第四日核酸檢測陽性、5宗第四日快測陽性，及1宗第五日快測陽性。患者分別從英國、新加坡、美國等地抵港。

兩宗個案進入社區才檢測確診相信為復陽

餘下2宗個案，包括一名於4月19日從印尼抵港人士及一名於4月20日從日本抵港人士，兩人均曾在當地確診，抵港後在檢疫酒店檢測為陰性，抵港第12日前往社區中心檢測結果為不確定，在衛生署化驗所覆檢呈陽性，初步調查均為復陽個案。

歐家榮表示，早前有1宗於4月19日從泰國抵港輸入病例，患者為45歲男性，抵港第12日檢測呈陽性，沒有病徵，已接種疫苗。檢測結果的CT值為21，經基因排序分析確定為BA.2.2，與本地病毒株相近。

泰國抵港男第12日確診改列本地感染

他指，患者在離開檢疫酒店後有社區活動，相信可能因此受感染，故改列為本地感染個案。患者目前與3位家人同住，家人暫時沒有病徵。當局已按一貫做法發出隔離令，患者家人亦正接受家居檢疫。

今日為幼稚園及中學復課的第二日，逾2,200間學校復課，再增17宗陽性個案，12名學生及5名職員確診，涉17間學校，包括2間幼稚園、8間小學、7間中學。當中有8名確診學生在假期後沒有上學，其餘則在昨日曾回校上課，但昨日的檢測呈陰性，今日發現確診後沒有回校。

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亞博館新冠治療中心今起停用

醫管局公佈今日已將亞博館新冠治療中心轉為備用狀態，所有病人已轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，或已出院。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，亞博轉為備用狀態後，當局會密切留意疫情發展及保持機動性，如有需要，可以迅速調動人手及病床，在短時間內重新啓用新冠治療中心。

歐家榮稱，由於社區仍有確診個案，社區隔離設施不會全部停用，將保留部份社區隔離設施，形容設施在抗疫上有重要作用，不適合進行家居隔離及病徵輕微患者，可以入住設施。

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