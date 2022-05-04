七一遊行毀錶行玻璃窗　前區議員助理認罪稱知錯　願賠9.7萬候判

沙田前區議員黎梓恩的議員助理麥烈誠，涉在前年七一遊行期間，在銅鑼灣及灣仔破壞3間鐘錶行的玻璃窗。他今日（4日）承認3項刑事毀壞罪，辯方求情指，他願意全數賠償店舖逾9.7萬元損失，現已知錯及明白破壞行為不可取，求法庭輕判。裁判官先為他索取背景報告，案件押後至6月1日判刑。



被告麥烈誠（27歲）被控於2020年7月1日分別在銅鑼灣羅素街「勞力士」、「百達翡麗」，以及灣仔軒尼詩道「英皇鐘錶珠寶」外，損壞店舖的玻璃窗。被告另被控的2項管有物品意圖損壞財產罪，獲控方不提證供起訴。

被告曾用筆狀物壓向玻璃

案情指，案發當日大批公眾人士在銅鑼灣一帶遊行，以反對國安法，店舖「勞力士」及「百達翡麗」因示威而提早關閉，卻接獲通知玻璃窗破裂。店舖「英皇鐘錶珠寶」的玻璃窗亦發現3處坑洞，翻查閉路電視發現被告以筆狀物品壓向玻璃。警方翻查被告逃走路線沿途的閉路電視，並鎖定被告及拘捕他，而3間店舖實際損失9.7萬元。

求情稱明白破壞行為不可取

辯方引述被告的求情信，被告稱已知錯並有悔意，明白破壞行為絕不可取，又指他一直服務社區，擔任了6年區議員助理。多封求情信亦指被告樂於助人、有理想，更獲逾百名沙田居民聯署替他求情，他願全數賠償店舖損失，望法庭可輕判。

案件編輯：ESCC2738/2021