港鐵周五起加密非繁忙時段班次　5.14起全綫服務回復正常

港鐵早前因應第五波疫情，大幅削減班次。港鐵今日(4日)宣布，因應疫情趨向緩和及社會逐步回復正常運作，將由本周五(6日) 起，加強非繁忙時段的列車服務，五條鐵路綫大部分班次將加密至約每 2.4 至 6.5 分鐘一班車；輕鐵亦將由下周六(14日)起加密班次，屆時所有鐵路綫及輕鐵於繁忙及非繁忙時間的服務，均會回復至第五波疫情前水平。



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港鐵將在5月14日起回復第五波疫情前的服務水平。（張浩維攝／資料圖片）

港鐵表示，公司在疫情期間一直密切監察各鐵路綫的營運情況，按乘客需求適時調整服務。發言人指，早前於三月底及四月中已先後加強多條鐵路綫繁忙及非繁忙時間的列車服務,本周五起，五條鐵路綫(港島綫、將軍澳綫、觀塘綫、荃灣綫及屯馬綫)將分別加強星期五晚上八時後，以及周末、公眾假期的服務，大部分班次將加密至約每 2.4 至 6.5 分鐘一班車。

輕鐵則會由下周六(14日)起加強服務,其中 505、751、705、706 及 761P 綫於平日早上繁忙時段將全數行駛雙卡車輛，增加載客量。

以周五晚上8時至11時半時段為例，港島綫及荃灣綫班次將由現時5分鐘一班，分別加密至每4.2分鐘及3.8分鐘一班；周六中午12時至下午2時，以及下午5時至晚上11時半，港島綫則由3.6至6分鐘一班，增至每3.1至5分鐘一班。

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港鐵表示，會繼續密切留意各鐵路綫的運作及乘客需求，以便因應實際情況作出合適的車務安排，讓香港在疫情下繼續前行。