東鐵線上水直達金鐘　田北辰：港鐵擬5月15日通車待政府拍板

《香港01》早前報道，來往紅磡及內地的城際直通車，將不會復運，有助東鐵綫騰空路軌，實政圓桌立法會議員田北辰今日（29日）表示，從多方面了解得悉，東鐵綫過海段擬於5月15日通車，正等待政府拍板。屆時東鐵線將連接港島，將可由上水免轉車直達金鐘。

東鐵綫過海段啓用多次延期，港鐵早前曾公布，將敲定在今年6至7月通車，倘今次成事，亦較原本釋出的時間表提早。



港鐵：確定通車日期後會向外公布

港鐵晚上回應稱，東鐵線過海段的測試工作在過去三個多月一直進展順利，而相關的法定檢測亦正按步就班地進行，當有關程序完成，並確定通車日期後，會適時向外公布。

▼港鐵東鐵線過海段三個車站▼



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東鐵線過海段原定6至7月通車，全線列車動態測試由去年11月至今年1月期間數晚通宵時段進行。港鐵公布東鐵線過海段專題網頁，介紹3個新車站及新月台，會展往金鐘站的一段，以橫跨港島線的方式呈現。

東鐵過海段(沙中線過海)設有會展及金鐘兩站，由新界北直達港島核心地帶。（資料圖片）

會展站為東鐵線過海線唯一新車站，為3層地底車站，包括車站大堂及兩層月台，將設兩個出入口，連接鷹君中心及海港中心，並有升降機接通灣仔區行人天橋。

▼2021年10月22日，東鐵線過海段新站會展站工人施工情況▼



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東鐵線過海段通車時，金鐘站擴建部分會同步開放，將增設多條扶手電梯直達車站多個樓層，現時已有兩條扶手電梯率先開放予乘客使用。

現時東鐵線乘客於紅磡轉乘屯馬線，需要先上大堂，走一段路程前往屯馬線月台。港鐵網頁指，位處屯馬線月台下層的東鐵線過海段新月台，通車時同步啟用，乘客要減少轉車上落時間。

▼港鐵城際直通車站停運逾兩年▼

