復課｜港鐵4.15起加強服務最快2分鐘一班　大致回復第五波前水平

第五波疫情持續回落，社會活動都陸續復常，4月19日起小學更會陸續復課。港鐵表示，會由4月15日起，逐步加強9條鐵路線、輕鐵及港鐵巴士的服務，繁忙時段及大部分非繁忙時段將回復至今年一月，第五波爆發前的水平。

中學文憑試亦將於4月22日開考，港鐵表示，會在早上約6時至7時增加額外班次，方便考生。



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港鐵表示，隨第五波疫情緩和，政府逐步恢復正常公共服務，學校亦將恢復面授課堂， 將由4月15日起，逐步加強九條鐵路綫、輕鐵及港鐵巴士的服務。港鐵預計，每周合共增加約5,200班車，重鐵服務在繁忙時段和大部份非繁忙時段的服務，會回復至今年1月的水平。

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東鐵將進一步加密班次 未提會否再減12卡車

港鐵會先在周五起加強周末及公眾假期的列車服務，並由下周二（19日）起加密平日繁忙及非繁忙時段的班次，輕鐵亦會以雙卡車輛行駛，增加載客量。東鐵線亦會在4月25日及4月30日起進一步加密列車班次，但未有提及是否會再減少使用12卡列車。

港鐵將在4月15日起逐步回復服務水平。（張浩維攝／資料圖片）

配合DSE開考 4月22日至5月14日早上加開額外班次

DSE亦將於4月22日開考，港鐵表示，會在4月22日至5月14日期間，早上約6時至7時在8條鐵路綫增加額外班次，包括將軍澳綫、 荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫及東鐵綫。港鐵指，會留意當時列車服務情況，有需要時會調派後備列車加強服務，方便考生提早出門應考，而車站內亦會有打氣廣播，為考生送上支持及鼓勵。