疫苗通行證｜自製假針卡遇查　經紀被求即裝智方便認證　認罪候判

警方去年到尖沙咀酒吧巡查，一名地產經紀涉訛稱已接種新冠疫苗，並出示假電子針卡被捕，他承認觀看網上教學後，自行製作假針卡，以便進入酒吧消遣。地產經紀今（21日）在九龍城法院承認誤導警務人員罪，案情指他在被捕後兩天，終接種了首劑新冠疫苗。案件押後至5月5日判刑，以索取社會服務令報告，期間他獲准保釋。



被告嚴學勤（33歲，地產經紀）被控於2021年11月16日，在尖沙咀諾士佛臺「Vesper」提供虛假資料，即一張虛假電子針卡紀錄的相片，以誤導警務人員。

聲稱無帶針卡只出示照片

案情指，警方事發當日到上址巡查，並要求被告出示安心出行及針卡紀錄，被告聲稱已打針，但沒有攜帶針卡紀錄，並向警方展示一張照片，上面顯示「香港特別行政區 2019冠狀病毒電子針卡 本地疫苗氣泡版」，聲稱該照片是他的針卡。

警要求即裝智方便認證

警方覺得照片可疑，要求被告即時下載政府應用程式「智方便」，出示其已認證的電子針卡。被告之後坦白承認其實未打針，並出示了假針卡。

被捕後終打第一針

被告被捕後，在警誡下承認，他看過網上教學後，自行製作假針卡，以便進入酒吧消遣，並向警方出示了假針卡以免被檢控。

被告在被捕後兩天，最終接種了首劑新冠疫苗。

案件編號：KCCC795/2022

4月21日起多類處所及場地重開(詳看下表)，大部份都需要出示疫苗通行證。

▼4月21日 海洋公園重開▼



+ 10

▼4月21日 迪士尼樂園重開▼



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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼