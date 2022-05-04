放題｜晚市重開放題驚食滯？點食先回本？營養學家教健康落單貼士

隨着本港疫情放緩，當局已宣布晚市堂食的每枱人數上限將放寬至8人，正是相約三五知己放題的好時機。不過，日式放題的食物種類多不勝數，到底要如何落單才可以吃得回本的同時，亦可吃得健康？

不少人都喜歡吃日式放題。(Shutterstock)

放題回本健康之選

營養學家王敏寧（Mandy）分享指，不少人選擇放題的其中一個原因，都是想在食物上有得選擇，「咩都有得食吓、嗌吓」。當中有一些相對健康、且能回本的，則不妨「食多件」。當中，Mandy就推薦了以下4款「回本得來又唔肥」的放題食物選擇：

1. 刺身



除腩位外，刺身一般而言都相對低脂，絕對是放題的落單之選。而對於一些本身不愛吃的魚類刺生，其實也不必為了回本而強行落單，相反可多點大隻的刺身蝦取代虎蝦。

2. 西京燒比目魚



這款魚類在一般日式定食中都要索價逾百元，所以在放題中亦屬回本落單之選，而且相對不易肥。此外，燒羊架、烤肉或燒肉類也是推薦之選，不過燒豬腩肉、雞翼及雞軟骨等就並不建議。

3. 燒菠蘿、燒翠玉瓜



相比炸物，一碟燒菠蘿、燒翠玉瓜一般索價都要幾十元。因此，在放題餐廳如吃齊兩樣絕對回本。而且，燒菠蘿香甜多汁，亦有助解除油膩，幫助消化。

4. 風味淋燒魚乾



風味淋燒魚乾在一般居酒屋起碼索價約40元，因此在放題餐廳中同樣亦是回本之選，加上相對低脂，故亦是健康之選。

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兩類食物宜淺嚐

Mandy亦提醒，放題中亦有些食物淺嚐即可，在飲料上的選擇亦宜以熱茶為佳。

1. 天婦羅或炸物



天婦羅等炸物不但熱量高，而且還十分油膩，稍為吃多兩件就容易「頂住個胃」。而且，大部份天婦羅在烹調過程中都會經過「淋油」步驟，因此「無謂浪費Quota」。如果真的很想吃炸物，則可選擇芝麻雞翼。

2. 汽水或果汁



一罐汽水或一杯果汁起碼含有150卡路里，當在用餐期間飲下兩罐汽水或果汁，身體至少已吸收了300卡路里。因此，建議在放題餐廳時宜多飲熱茶助消化，並可把更好多的卡路里配額投放在其他食物中。

營養學家王敏寧（Mandy）。(受訪者提供)

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