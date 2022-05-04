泳池重開｜公眾游泳池分兩批5.12起開放　5種情況下豁免戴口罩

政府宣布由5月5日起放寬社交距離措施，准許泳池重開，但各位泳客要注意，康文署的公眾游泳池並非在5月5日開放，38個泳池會在5月12及16日分批重開。如果心急想去游水、玩水的朋友，可以選擇到15個康文署刊憲泳灘，這些泳灘會在5月5日開放，朝9晚6提供救生員服務。



沙灘重開｜15個康文署泳灘5.5提供救生員服務 曬太陽記得戴口罩

【按圖看重開泳池名單】

康文署表示，轄下的公眾游泳池未能在5月5日馬上重開，因為當局要先過濾池水及消毒，並抽取池水樣本進行化驗，確保池水清潔衞生、保障泳客安全。38個公眾游泳池會分批在5月12及16日重開。

堅尼地城游泳池屬於首批重開的公眾游泳池。（資料圖片）

5月12日起重開的公眾游泳池（14個）：堅尼地城游泳池、灣仔游泳池、摩理臣山游泳池、維多利亞公園游泳池、港島東游泳池（港島區）、荔枝角公園游泳池、李鄭屋游泳池、何文田游泳池（九龍區）、東涌游泳池、梅窩游泳池、屯門西北游泳池、粉嶺游泳池、大埔游泳池、馬鞍山游泳池（新界區）

九龍公園游泳池會由5月16日起重開。（資料圖片/林穎嫺攝）

5月16日起重開的公眾游泳池（24個）：包玉剛游泳池、柴灣游泳池（港島區）、深水埗公園游泳池、九龍公園游泳池、大角咀游泳池、大環山游泳池、斧山道游泳池、佐敦谷游泳池（九龍區）、屯門游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、元朗游泳池、天水圍游泳池、屏山天水圍游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池、青衣西南游泳池、上水游泳池、沙田賽馬會游泳池、顯田游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池（新界區）

因工程或維修未能重開的公眾游泳池：摩士公園游泳池、九龍仔游泳池、觀塘游泳池、中山紀念公園游泳池、小西灣游泳池、藍田游泳池

康文署38個公眾游泳池將會分批重開。（資料圖片）

泳客在使用公眾游泳池時，仍要遵守多項防疫措施。在泳池範圍內，只有5種情況獲豁免戴口罩，分別是游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動。

9項入公眾游泳池前必睇注意事項：

（1）泳客進入游泳池前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤；

（2）所有進入或身處游泳池的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求；

（3）暫時調低泳池的入場人數不超過可容納人數的50%，以保持泳客間的距離，並只開放部分泳池設施；

（4）為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場；

（5）所有進入游泳池的人士入場前須量度體溫，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍；

（6）為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放；

（7）團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過4人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過4人的訓練小組或課堂須分成不多於4人的分組而每個分組間相距至少1.5米距離；

（8）確保市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限；任何教練當教授時須在任何時間一直佩戴口罩（不論是否在池水中）；

（9）游泳池觀眾席入座人數將不超過原定可容納人數的一半，同一行座位不可有連續超過四張座椅被佔用。