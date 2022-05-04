沙灘重開｜15個康文署泳灘5.5提供救生員服務　曬太陽記得戴口罩

政府由5月5日起放寬社交距離措施，海灘率先重開！康樂及文化事務署轄下15個刊憲泳灘，將於5月5日起，「朝9晚6」提供救生員服務。

由於公眾游泳池需要進行濾水及消毒程序，未能馬上開放，所以心急玩水游水的朋友，可以考慮先到沙灘。



泳池重開｜公眾游泳池分兩批5.12起開放 5種情況下豁免戴口罩

屯門黃金泳灘由5月5日起，每日上午9時至下午6時會有救生員服務。（資料圖片/呂諾君攝）

政府宣布由5月5日起，提前放寬餐飲場所最多8人同坐一桌，重開泳池、刊憲泳灘、康文署水上活動中心和轄下公眾游泳池，以及容許身處郊野公園、在戶外進行劇烈活動等情況下可以不佩戴口罩。

15個刊憲泳灘包括位於南丫島的洪聖爺灣。（資料圖片/顏銘輝攝）

故此，從5月5日起，康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心會重新開放，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務。這15個泳灘包括港島的深水灣、淺水灣及石澳，新界的洪聖爺灣、銀礦灣、貝澳、麗都灣、更生灣、馬灣東灣、清水灣第二灣、銀線灣、廈門灣、蝴蝶灣、大埔龍尾以及黃金泳灘。

別稱半月灣的廈門灣即將重開，並恢復救生員服務。（資料圖片/顏銘輝攝）

除上述15個刊憲泳灘外，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。市民到泳灘游水玩樂時，仍要遵守限聚令，而且除游泳期間及在運動時，仍須一直佩戴口罩。換言之，躺在沙灘上曬太陽是需要戴口罩的。

康文署轄下的泳灘將會在5月5日重開。（資料圖片）

泳灘以外，水上活動中心都會重開，但使用者都需要遵守多項防疫措施。進入水上活動中心前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤；所有進入或身處水上活動中心的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求；入場前須量度體溫，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入水上活動中心範圍。

由5月5日起，康文署的水上活動中心會重新開放。（資料圖片）

身處任何水上活動中心範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在海上進行水上活動、淋浴，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。