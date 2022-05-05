放寬防疫｜拯溺工會：康文署強行縮減救生員編制　憂水上安全成疑

第二階段放寬社交距離措施中，有三項提早今日（5日）生效，包括重開泳池和沙灘、戶外運動可不戴口罩等，惟康文署轄下38個公眾泳池須延至下周四（12日）才可重開，泳灘則只有15個可於朝9晚6提供救生員服務。

港九拯溺員工會批評，康文署與政府溝通不足，致未能及時重開泳池，更透露人手嚴重不足下，署方強行縮減人手編制，以加開更多泳池，令市民水上遊樂的安全成疑。工會強調，六年前已向康文署預警人手嚴重不足，建議署方調整季節性救生員的比例，改善工作前景，惟署方僅以「語言藝術」應對工會。



▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



+ 7

港九拯溺員工會發言人胡啟榮早上在港台節目《千禧年代》表示，泳池無法及時重開，主因是康文署與政府溝通不足，相信連署方高層亦不知泳池、泳灘會提早重開，未有及時準備，無法開池，「前幾次重新開放都已經出現呢個問題，本來我哋前線員工以為今次會好啲啦，經過上兩次嘅甩漏，點知今次更加嚴重，今次只係畀得兩三日時間我哋準備。」

港九拯溺員工會發言人胡啟榮。（資料圖片 / 廖俊升攝）

他又指，救生員人手嚴重短缺，令一半沙灘無法開放，只有「大灘」和人多的泳灘才能安排救生員，在無救生服務的泳灘，仍要預留兩三名救生員應付突發情況、協助市民報警，「呢個都搞到我哋好模凌兩可，我哋得返兩三個救生員點樣去救呢？你見死不救又唔得，你嗌我哋趕曬啲市民走、唔好入嚟咩？又唔得，真係兩難㗎我哋個位置。」

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

他又透露，康文署為盡量重開更多泳池，而強行縮減救生員人手，「譬如我以前五個人開到兩個泳池，咁可能𠵱家四個人或者三個人已經開咗，咁你個水上安全系數就會降低，所以大家真係要小心」。他強調，已多番警告康文署縮減人手編制的後果，惟署方漠視工會的建議。

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



胡啟榮稱，每年旺季約需要2,300名救生員，當中有800人屬於季節性員工，惟去年已欠缺500人，今年情況更嚴重，強調疫情下根本不會有新入考拯溺牌，舊人亦已轉工，令情況雪上加霜，而泳灘和泳池多次關閉，救生員無鍛練技術和體能，「就算你請到個人有（拯溺）章返嚟，佢哋嘅體能同技術都會生疏咗。」

▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



他透露工會六年前已向康文署預警救生員人手短缺的問題，惟署方未有正視，僅以「語言藝術」、「數字技巧」稱已增加招聘，惟短缺卻一年比一年多，顯示宣傳根本無效，問題成因是此職業無前景、欠缺晉升階梯、無社會地位、訓練不足，促請調整季節性救生員和長工救生員的比例，以穩定工作環景吸引人入行。