一文看清今日放寬措施　食肆每枱增至8人　重開泳池、沙灘

特首林鄭月娥早前（3日）宣布放寬第二階段社交距離限制措施，其中有三項措施提早於今日（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩；到5月19日就會全面放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋卡啦OK及酒吧等，其中食肆堂食時間更會放寬至凌晨零時。



進行劇烈運動不須戴口罩

將提早於今日（5日）凌晨實施其中三項措施包括︰1）提早重開泳池、沙灘及水上運動中心；2）於戶外及室內進行劇烈運動、及到郊野公園不須戴口罩；3）食肆每枱人數上限由4人增至8人。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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5月19日重開599F章所有表列處所

另按早前的公佈，除了今日提早放寬的多項措施外，第二階段其他社交距離措施則將於5月19日放寬，包括重開599F所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館、溜冰場及水上樂園等娛樂場所；酒吧、酒館可營業至凌晨2時，但只可4人一枱。

▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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宴會人數增至120人、戲院入座率增至85%

食肆方面，將會由5月19日起放寬宴會人數上限，由原本的20人增至120人。早前已經重開的戲院，入座率亦由50%增至85%，並取消須打齊三劑疫苗才可飲食的限制，即所有觀眾均可在場內飲食。

▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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疫苗通行證第二階段已於上周六實施

此外，疫苗通行證第二階段已於4月30日實施，18歲或以上人士，須打齊兩劑疫苗才可到食肆堂食及進入超市、健身室和美容院等表列處所。至於12至17歲人士，若接種首劑疫苗未滿6個月，其疫苗通行證仍然有效，否則須打齊兩劑疫苗。

▼疫苗通行證一覽▼



疫苗通行證接種要求

2019冠狀病毒病專題網站

▼疫苗通行證接種要求▼

