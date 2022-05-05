方艙醫院7間縮剩1間　工聯會促分階段停運　冀承辦商安排員工調職

疫情逐漸緩和，保安局表示，在七個中央援建的社區隔離設施中，會集中使用一個設施，其餘六個會轉為備用狀態。

工聯會表示，六個社區隔離設施同一時間停運，預料多達5,000多名員工被解僱，建議政府暫緩停運至五月底，或分階段停運，待市道逐漸回復暢旺後可吸納受影響員工，又促請承辦商可安排保安、清潔工等安排受影響員工內部調職，將影響減至最低。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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工聯會立法會議員黃國表示，預料六個方艙醫院轉為備用後，將會有5,000多人被解僱，希望政府能將有關設施，轉為外傭指定檢疫設施和中港貨車司機閉環管理中心，延遲或分階段停運有關設施，待五月底市道逐漸恢復後，令受影響員工能重返市場、平穩過渡。

他續指，社區隔離設施的工作是「就業水泡」，不少員工均是飲食業、旅遊業等受疫情影響，而轉投短期工種，合約訂明解僱通知期僅七日，「你同一時間停止運作，（影響）5,000幾人」，希望保安、清潔工等，能在承辦商內調職，調任到其他工作地點，盡管調離檢疫中心，收入相對會較差。

工聯會立法會議員黃國。（資料圖片／張浩維攝）

對於青衣方艙醫院有員工被「拖糧」，他表示，有關情況涉及「計數」問題，工聯會介入後基本上已處理好有關情況。

保安局回覆查詢時表示，因應疫情發展及成本效益，在七個新建的社區隔離設施當中，政府會集中使用一個設施，暫不開放的設施會處於備用狀況，以防範第六波疫情爆發。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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據了解，轉為備用狀態的六個社區隔離設施的清潔和保安人員均由衞生署和中海物業集團有限公司聘請。保安局則負責設施的日常營運和管理，並在早前以短期合約形式，聘請約1,600名健身和旅遊從業員，合約會陸續在本月中至尾屆滿。

據悉，在保安局聘請的短期員工中，有600人表現良好可獲續約，將繼續在六個隔離設施工作，以維持其備用狀態，亦有機會調派到竹篙灣和啟德的隔離設施工作。

消息續稱，轉為備用狀態的六個隔離設施合共有5,000間房間，而竹篙灣和啟德的設施則能提供超過一萬個房間，對人手會有一定需求。