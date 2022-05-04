方艙醫院七間減至一間　600名表現良好員工獲續約

第五波疫情緩和，工聯會立法會議員黃國及梁子穎今日（4日）表示，得悉政府將於下周四（12日）停運全港6間方艙醫院，預料屆時將有5,400名員工被解僱，包括保安員、清潔工，擔心引發大規模失業事件。

保安局今日（4日）回覆《香港01》查詢時表示，政府會集中使用一個隔離設施，其餘6個將處於備用狀態。



據了解，當局聘請的短期員工中，有600人表現良好可獲續約，將繼續在六個設施工作，亦有機會調派到竹篙灣和啟德隔離設施工作。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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保安局：停運方艙醫院處於備用狀態

為第五波疫情，中央援建香港7間方艙醫院，惟現時疫情緩和，入住率大跌。保安局表示，因應疫情發展及成本效益，在7個由中央援建的社區隔離設施當中，政府會集中使用一個設施，暫不開放的設施會處於備用狀態，以確保若不幸出現第六波疫情，香港有能力應對。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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600人助維持6個隔離設施備用狀態

據了解，轉為備用狀態的6個社區隔離設施的清潔和保安人員，均由衞生署和中海物業集團有限公司聘請。保安局則負責設施的日常營運和管理，並在早前以短期合約形式，聘請約1,600名健身和旅遊從業員，合約會陸續在本月中至尾屆滿。

當局指，在保安局聘請的短期員工中，有600人表現良好可獲續約，將繼續在6個隔離設施工作，以維持其備用狀態，亦有機會調派到竹篙灣和啟德的隔離設施工作。6個隔離設施合共有5,000間房間，而竹篙灣和啟德的設施則能提供超過1萬個房間，對人手會有一定需求。