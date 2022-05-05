料6月才通過修例　工聯會：淪象徵意義　6宗病假個案轉勞審處

政府早前提出《2022年僱傭（修訂）條例草案》，訂明僱員因防疫規定，如檢疫令或隔離令而缺勤，可被視為有薪病假，惟草案至今仍未通過。

工聯會立法會議員黃國稱，預料最快六月才有望三讀通過修例，批評條例並無追溯期，僅餘「象徵意義」。據他了解，現時有六宗個案在勞工處介入後仍未能處理，需轉介到勞資審裁處，但認為行會通過條例後，已成指引，僱員勝訴的機會高。



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工聯會立法會議員黃國早上在港台節目《千禧年代》指，預料修例最快下月才有望通過，惟行會早前已通過有關條例，成為處理相關勞工糾紛的指引，讓勞工處可介入個案調停，當中大多數已處理，惟仍有六宗個案要轉介到勞資審裁處。

他又指，疫情緩和，六月才通過修例，但並不具備追溯力，之前染疫的個案無法透過修訂後的法例處理，令草案僅餘「象徵意義」，但相信若訴諸法庭，員工的勝訴機會仍很高。

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作為該法案委員會主席的新民黨立法會議員容海恩則反駁稱，即使草案無追溯期，亦不等於只有「象徵意義」，強調修例是要解決疫情期間，確診或密切接觸者病假的處理方法，牽涉到勞工和僱主的運作情況，強調要保障到勞工問題之餘，亦要平衡到僱主的操作。

被問到疫情逐漸緩和，受惠市民較少，容稱，會「全速前進」，強調在審議此條例上「冇人喺度拖」、「好難話一次（會議）即刻過曬」：「我諗市民都需要理解到，響立法會審議每一條條例都要謹慎處理，我哋亦都唔希望日後有任何司法覆核嘅案件，亦都唔希望因為司法覆核嘅案件影響到僱員權益。」

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她續指，上月已就草案舉行兩次會議，期間已深入了解政策範疇，如病假日的定義、僱主和僱員申報的問題，認為草案修改了病假的定義，形容是「大改動」，憂慮會衍生其他問題，需要深入了解對僱主和僱員的保障，故所有委員在會上都踴躍發問，但每人發問均不多於十分鐘，而在第二次會議尾段已開始逐條審議。

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她又指，理解市民，尤其是勞工界別希望在檢疫和隔離期間，急需病假安排，故在下周二（10日）召開的第三次會議前，委員已私下與勞工處會面，發表對個別條例的意見，亦會加快逐條審議的程序，期望在下次會議便可完成條例審議，但預料六月才有望三讀通過修例。

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