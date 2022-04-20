僱傭條例｜不打針被炒變「合理」　勞工處：非要求解僱未打針員工

【疫苗通行證/康復記錄二維碼/打針/病假】疫情持續及疫苗通行證生效，因接種疫苗而起的勞資爭議增加，政府正修訂《僱傭條例》，若僱員拒絕接種疫苗未能上班導致被解僱，將不會被視為不合理解僱。立法會審議相關修訂草案委員會今日（20日）進行第二次審議，有議員指出修訂相當多爭議，包括孕婦若沒接種疫苗被解僱，僱主有否違法。勞工處處長孫玉菡強調，目前《僱傭條例》下有不合理解僱及不合法解僱之分，若因疫苗通行證而解僱孕婦雖不屬不合理解僱，但仍會屬不合法解僱：「修例並非要求僱主一定要解僱未接種疫苗員工。」



▼申請康復紀錄二維碼▼



議員指處方《簡明指南》例子反容易令僱主混亂

會上多名議員就條例修訂提出技術性問題，議員簡慧敏指出，就處方提交的文件中的《簡明指南》修訂三列出「合理解僱」情況，某程度將孕婦分成三類，於食肆、美容院、安老院工作的孕婦將不獲豁免、即須打針，容易對僱主做成混亂。

多名議員就條例修訂提出技術性問題。（網上會議截圖）

勞工處處長孫玉菡：修例不能干預疫苗通行證豁免條件

勞工處處長孫玉菡解釋，疫苗通行證屬政府抗疫需求，有自己一套豁免安排，不能透過是次修訂條例干預，但強調，目前僱傭條例下除了有「不合理解僱」，仍有另一項「不合法解僱」可保障員工，若因疫苗通行證而解僱孕婦，雖不屬「不合理解僱」，但仍會屬「不合法」。

他又指，相關修訂並非要求僱主一定要解僱未有接種疫苗的員工，只是希望解決僱主「真係無辦法一定要解僱」的情況下「不合理解僱」的疑慮，但對於僱傭條例中另一項「不合法解僱」的責任則不能免卻。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼

