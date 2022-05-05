北角車禍死因　司機追校巴圖以肉身阻車前衝　被撞至臉呈紫色

北角熙和街校巴前衝奪5命死因研訊今（5日）續，當日途經現場並目擊意外的印度男子供稱，他見一輛校巴在斜路向下滑時，該車的司機則在旁追著校巴跑，之後更用身體擋在車前試圖以肉身阻擋車繼續前衝，該司機終被車撞至不省人事，且臉呈紫色，口、面流血。肇事校巴的車主則稱，該校巴在意外發生前約4個月通過檢查，並無發現問題。她事後曾聯絡肇事司機，但僅通話過一次，便未能再聯絡上。



3男2女死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。事件發生於2018年12月10日接近下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角熙和街斜路滑行至英皇道，導致5死多人重傷。

校巴車主李玉蘭稱司機吳耀忠駕駛技術良好，從沒有收過投訴。(劉安琪攝)

車主指司機駕駛技術良好

肇事校巴的公司東主李玉蘭供稱，司機吳耀宗於2018年3月受聘為該校巴司機，吳的駕駛技術良好，未接獲任何投訴。肇事小巴在2018年8月通過政府驗車，李於同年10月25日亦有親自檢查該校巴，沒有發現有任何問題，但更換了所有車胎。小巴在事後檢驗後沒有發現問題，之後該車已被賣出。

事後只曾與司機對話過一次

李續指，她在事發後未有再見過吳，她事後曾嘗試以訊息聯絡吳，均由其妻子代為回覆，她僅與吳通過話一次。死因裁判官何俊堯亦有即場查看李的手機，發現除了與吳的訊息內容消失了外，李與其他人的訊息均仍能看到，李對此僅表示：「我都好意外，我都好驚」。

吳在車門位置追著滑動的校巴

研訊主任又讀出一名印度人Singh Balwinder的書面口供，他稱當日駕駛電單車途經現場，目睹一輛沒有人的校巴沿著斜路慢慢向下滑，吳則在車門位置追著滑動的校巴，隨即在踏前用雙手推車頭，試圖制止巴士向前衝但失敗。吳見狀轉身背向校巴，以背脊及雙腿截停校巴但再度失敗，吳隨即被撞開並遭校巴撞倒。Singh即上前查看，見吳已不省人事，吳之後雖恢復知覺，但未能說話，Singh見吳的臉部呈紫色，口、面流血。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019

校巴從熙和街衝至英皇道多人死傷。(詳看下圖)