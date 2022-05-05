北角車禍死因　司機下車關門後校巴下滑　目擊者見有人影被拖行

北角熙和街校巴前衝奪5命死因研訊今午（5日）續審，一名當日駛經該處的貨車司機稱，當日見到肇事校巴的司機下車後把車門關上，之後見校巴開始向下滑，且越滑越快，他見到校巴司機曾拉著車鏡阻止，卻未有成功，最後更在車底下出現。惟提及司機關門力度時卻稱：「力度我無法評論。」一名的士司機則稱目睹校巴下滑時，有一人影被拖著向下衝。



無法評論司機關門力度

貨車司機胡庭歡供稱，他在2018年12月10日下午2時許，駕駛其貨車入北角長康街後，見到旁邊行車線的前方有一輛校巴，他見該車的司機吳耀宗打開車門，站在路邊狀似在拎東西。胡為免撞上該校巴便停車。他見吳之後關上車門，但稱：「其（關門）力度我無法評論。」他之後見校巴沿斜路往下滑，吳嘗試拉著車鏡阻止但失敗了，他見校車之後越滑越快，滑行約15至20米後，最後見吳在校巴的車底出現。

的士司機吳瑞偉稱當日見一個人影遭車側拖著往下衝。(劉安琪攝)

的士司機見人影被車拖著往下衝

的士司機吳瑞偉則指，當日駕車由堡壘街轉入長康街，差不多轉直時，感到車身被撞了一下。他向前望，發現有一輛校巴正向前衝，至明星海鮮酒家時，一名男子出現在車底位置，另有一個人影疑似遭車側拖著繼續往下衝。

髮型師以為校巴趕時間

當日駕車經過該處的髮型師區大康供稱，他當日駛至案發地點時，見到有一輛校巴沿斜衝下，他以為對方趕時間，便讓位予其經過，不久後即聽到「摑」一聲，校巴則繼續向前衝至熙和道，再出現「嘭」一聲。區即下車檢查，發現他的車車身未有損毀，便前往熙和街查看，見到不少行人受傷。

5名死者：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。事件發生於2018年12月10日接近下午，肇事司機吳耀宗駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角熙和街斜路滑行至英皇道，導致5死多人重傷。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019

校巴從熙和街衝至英皇道多人死傷。(詳看下圖)