封區｜黃大仙下邨龍樂樓圍封強檢　預料周五中午解封

疫情持續，政府今日（5日）表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定圍封黃大仙下邨（二區）龍樂樓強制檢測。該廈居民須於晚上9時前接受檢測，預料明日中午12時解封。



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政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於晚上9時前檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。若封區範圍內的居民過去3個月曾經確診，並已呈報衞生署則無須再檢測。

5月5日，黃大仙下邨（二區）龍樂樓圍封強檢。（政府新聞處截圖）

「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日應考，或考務人員須於翌日擔任考務工作，他們可於晚上八時前，到採樣站出示相關證明文件，便可獲安排優先檢測，以盡早於翌日取得檢測結果。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人。

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如考生或考務人員須在解封前離開封區範圍前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求，並提供有關證明，以便獲安排離開，當局提醒，考評局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於上周五（4月29日）至今日曾身處受限區域超過兩小時的人士，即使在圍封期間並不在大廈內，亦須於周六（7日）或之前強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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