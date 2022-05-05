食肆放寬8人首日　酒樓生意升10%　八老表用消費券即興飲茶︰盡食

第五波疫情緩和，特首林鄭月娥早前為歡賀母親節，公布一系列新安排。放寬八人一枱首日中午（5日），有酒樓門庭若市，市民的情緒明顯高漲，亦見久違的大圓枱。酒樓負責人表示，今日午市不少顧客為五至六人一枱，估計生意上升約一成。其中，有八表兄弟姐妹立即相約見面，盡享政府消費券；亦有市民身體不適出席聚會，笑指：「 唔舒服都照出嚟，證明幾盼望相聚！」



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冀放寬至12人全家吃飯

政府終放寬八人一枱上限，不必分開兩枱，市民紛紛與親朋好友相聚。有八表兄弟姐妹已半年沒見面，今早即興相約飲茶，當作母親節活動之一。他們全程均興高采烈，更稱︰「成程冇停過傾偈！」

他們對新一輪放寬措施均表示歡迎，感嘆市民已經等得太耐，期望接下來可放寬至12人一枱，因母親節全家人吃飯，八人上限或不足夠。久違的相聚遇上政府派發消費券，他們開玩笑說：「盡食！大家都係萬元戶。」

身體不適照聚會︰證明幾盼望相聚

至於旁邊的大圓桌則有六人飲茶，王小姐與五名好友亦已有半年沒相見，最長更達一年，因此兩日前政府宣布提早放寬的一刻，已立即相約︰「我哋識咗幾十年，個感覺好快返嚟。」

王亦期望政府能放寬至12人，認為氣氛可更熱鬧，市民更自由。她不擔心第六波疫情爆發，指港人擅長隨機應變。記者亦發現桌上放了一盒感冒藥，她解釋是有朋友身體感到不適，笑指：「 唔舒服都照出嚟，證明幾盼望相聚！」

酒樓︰五至六人一枱佔最多

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，放寬首日以五至六名的顧客群佔最多，直至中午僅四張大圓枱，已足夠應付八人一枱的顧客，但他指，今日枱數仍不及上周六及日，但生意符合預期，估計提升約一成，預計今晚增加兩成。

問到是否「守得雲開見月明」，他表示疫情爆發至今，歷經五六次高低起伏，已不感到奢望。他提到最近有同業，因食客沒掃「安心出行」被罰停晚市14日，希望市民配合掃碼，指食肆被罰後，員工的工作減少，將手停口停。他對現況感到滿意，「放寬得太快咪又係停，每次講開關次次就死火喇。」

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