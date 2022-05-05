放寬防疫｜何栢良倡與疫苗通行證加辣涵接　谷針才能與病毒共存

疫情逐漸放緩，政府上月已分階段放寬社交距離措施。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）在電台節目表示，現時疫情拾級而下，重症亦無明顯增加，故現時放寬社交距離措施是安全，惟認為政府未有將放寬措施與疫苗通行證「加辣」安排涵接，建議政府微調。



他又指，現時疫情已進入「後疫苗階段」，並會過渡至季節性流行，認為「清零」絕非目標，呼籲政府落力向兒童和長者「谷針」，以進一步放寬所有社交距離措施，日後便可參考西方國家的共存策略。



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愈來愈多證據顯示空氣是病毒傳播最主要途徑

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早上在港台節目《千禧年代》表示，確診數字下降速度放緩是預期之內，形容病毒已深入社區，更有愈來愈多證據顯示空氣是病毒傳播最主要途徑，認為市民着重表面清潔和洗手亦不足以防疫。

他認為，接種疫苗才是持久防疫的方法，惟本港疫苗接種率上升速度緩慢，60歲以上仍有33萬人未打針，該年齡層「夠曬鐘」打第三針的人中，惟仍有110多萬人仍未打針，佔整個年齡層的一半，故在放寬社交距離措施時，要「摸住石頭過河」，要觀察疫情監測數字，若有信號顯示高危人士出現重症，便要調整方寬步伐。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

建議政府安排上門打針應包括復必泰疫苗

何栢良認為，要再進一步放寬社交距離措施，仍欠足夠的疫苗接種比率，關鍵是要向60歲以上年長人士「谷針」，3至11歲的接種比例亦偏低，建議政府安排到校、上門、到安老院舍和流動接種，而上門打針應包括復必泰疫苗，坦言對政府現時仍力谷科興感失望，強調復必泰在產生抗體方面對遠較科興優勝。

對於是否要繼續「清零」，何栢良認為，病毒全球大流行似乎已過了最高點，現在開展了「後疫苗過渡期」，將會過渡至季節性流行，預計未來一兩年或更後時間，世界各地出現的模式將會與流感相似。

他續指，本港抗疫29個月後，認為目前最重要是復常而非「清零」，「清零唔係我哋追求嘅結果嚟，因為如果你係朝住復常方向，咁科學角度嚟睇，成個地球個病毒會循住季節性流行呢個方向嚟發展嘅話，咁我哋要做好準備，點樣去到一方面市民生活回復返正常，真正正常嘅情況，即係未有大流行嗰時嘅情況，同時間對市民健康、醫療系統、感染後死亡呢啲不良結果減到最低。」他又指，「疫苗通行證」是「後疫苗復常階段」的重要工具，適宜作出向前部署，令「安心出行」應用程式有更大靈活性，包括讓合乎條件的機組人員或抵港人士家居檢疫期間，將其安心出行轉為紅碼。

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