沙灘重開｜市民從粉嶺到淺水灣行「下水禮」　未見有執法人員巡查

封閉近兩個月的康文署泳灘今日（5日）重開，但只有15個有提供救生員服務。有泳客趁泳灘第一日重開即從粉嶺專程到有提供救生員服務的淺水灣泳灘嬉水，指「呢到靚啊嘛，專登嚟呢到」，稱就算沒救生員當值也無阻他的下水意欲，有泳客更表示，一得悉泳灘重開就「即刻第一時間嚟」；不過，基於昨日並不是假期，淺水灣泳灘整體人流不多，於早上同一時段只有大約30人在沙灘進行活動。



▼5.5 康文署轄下泳灘重開 市民到淺水灣泳灘嬉水消暑▼



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大尹表示自己從粉嶺而來，「呢到靚啊嘛，專登嚟呢到」。（盧翊銘攝）

專程從粉嶺出淺水灣游水 不介意無救生員

2022年以來第一次到泳灘游泳的大尹表示自己是從粉嶺出來，指「呢到靚啊嘛，專登嚟呢到」。疫情下久未下水的他已經在先後「游晒去3個浮台，跟住游返嚟囉」。他有留意到現場有救生員當值，但認為有沒有救生員當值，對市民會否下水無甚影響，「我游水當行路，慢慢行慢慢游咪無事囉，但有救生員當然好」。

Kat(左)與Ros透露，她們只是在泳灘上跑步，表示「無救生員我哋都唔敢落水」。（盧翊銘攝）

有市民指已打齊三針疫苗 不太擔心受感染

自疫情爆發以來便沒來過泳灘的Kat指當得知泳灘重開後很興奮，「咁耐無嚟，我哋真係好想享受陽光海灘，一聽到林鄭話放寬海灘今日即刻第一時間嚟」，甚至是長途跋涉「搭車搭船」特意前來的，貪平日人流較少。與Kat同行的Ros透露，她們在泳灘上跑步，更表示「無救生員我哋都唔敢落水」。

訪問期間泳灘上有市民沒有配戴口罩，但未見有執法人員巡查，Kate和Ros均表示不太擔心受感染，「呢都空氣好、空曠，都唔太驚，我哋都打哂三針」。

封閉近兩個月的康文署泳灘今日（5日）起周四重開，但只有15個提供救生員服務。

市民趁着平日人流稀少，到泳灘享受陽光浴。（盧翊銘攝）

赤柱正灘上有語音廣播和橫幅提示泳客現場不設救生員服務。（盧翊銘攝）

赤柱泳灘無救生員當值 小朋友於海邊嬉水

整體而言，沒提供救生會服務的赤柱泳灘人流雖不及淺水灣泳灘，但也有約二十名市民活動，大部分市民在沙灘上曬太陽，並有少數泳客在水上滑浪，亦有一家三口在海邊追逐嬉水。泳灘上有語音廣播和橫幅提示泳客現場不設救生員服務。

即使沒有救生員當值，也無減市民嬉水的意慾。住東區的鄧先生表示今日是他2022年第一次來泳灘，「雖然有廣播叫唔好落水，但嚟到梗係要落水架啦」。他續指，就算不下水，來看看美麗的海景也是樂事；雖然很久沒到泳灘游泳，但他不會有「報復性心態」連日前來。

有不少家長趁平日人少，選擇昨天同小朋友來散步、堆沙。郭小朋友直言能來泳灘玩感到「開心！」，想繼續玩。他與外婆外公同行，其外婆表示泳灘雖然沒救生員，但也不擔心安全問題，「無行過去就無問題」，因疫情關係不打算讓孫兒下水。訪問期間郭小朋友忘記配戴口罩，外婆稱「唔記得咗添！」並即時為孫仔戴上，指她和家人都不知道口罩令放寬只適用於在戶外做運動。

康文署表示，今日起重新開放轄下刊憲泳灘及水上活動中心會重，合共15個泳灘會提供救生員服務；包括深水灣泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘、麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、廈門泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘及大埔龍尾泳灘。

康文署指其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，呼籲市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

▼5.5 康文署轄下泳灘重開不少市民到屯門咖啡灣嬉水▼



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▼5.5 市民戶外做運動不需戴口罩▼



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▼5.5 放寬防疫措施食肆可8人一枱▼

